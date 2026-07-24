Может ли улица быть предназначена для парковки исключительно для её жителей: что говорит украинский закон и как это работает в Европе

Заместитель мэра Ивано-Франковска Михаил Смушак опубликовал разъяснение относительно того, могут ли жители отдельных улиц на законных основаниях ограничить парковку исключительно для себя. Он пояснил, что действующее украинское законодательство не позволяет самовольно устанавливать такие ограничения, а улицы общего пользования остаются открытыми для всех водителей, если иное не предусмотрено Правилами дорожного движения.

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Свою позицию чиновник изложил на странице в Facebook, где подробно проанализировал нормы ПДД и действующего законодательства. Он также привел примеры того, как вопрос парковки для резидентов урегулирован в европейских странах, и сообщил о намерении подготовить соответствующие законодательные предложения.

Почему возникают конфликты

По словам Смушака, в большинстве украинских городов есть улицы с индивидуальной или малоэтажной застройкой, которые днем часто используют в качестве бесплатных парковок сотрудники офисов, посетители больниц, клиенты магазинов, студенты и сотрудники государственных учреждений.

Из-за этого местные жители нередко не могут оставить автомобили возле своих домов. Кроме того, иногда возникают трудности с проездом спецтехники, ухудшается безопасность дорожного движения и растет количество конфликтов между водителями.

Именно поэтому жители отдельных улиц начинают самостоятельно устанавливать таблички с надписями "Только для жителей", "Кроме жителей улицы" или "Стоянка только для жильцов дома". Кое-где даже перекрывают проезд.

Чиновник подчеркнул, что такие действия не соответствуют законодательству. В Украине дорожные знаки могут устанавливаться только в соответствии с Правилами дорожного движения и государственными стандартами. Самовольная установка знаков или табличек не допускается.

Что говорит закон

Смушак обратил внимание, что табличка "Кроме жителей" вообще не предусмотрена Правилами дорожного движения Украины в качестве официального дополнительного знака. Поэтому даже если она установлена рядом с дорожным знаком, никакой юридической силы она не имеет.

Он также пояснил, что орган местного самоуправления может утвердить схему организации дорожного движения, но только с использованием тех дорожных знаков и табличек, которые уже предусмотрены ПДД и государственными стандартами. Самостоятельно вводить новые таблички, например "Кроме жителей ул. Шевченко", органы власти также не могут.

На обычной городской улице резервировать парковочные места исключительно для местных жителей действующее законодательство не позволяет. Поскольку улица относится к территориям общего пользования, право оставить автомобиль там не зависит от места проживания водителя, если иное не установлено правилами дорожного движения.

Особый режим

Отдельно Михаил Смушак обратил внимание на правила, действующие в пешеходных зонах. Именно здесь, по его словам, существует важный нюанс, который часто трактуют неправильно.

В соответствии с пунктом 26.3 Правил дорожного движения в пешеходную зону могут заезжать транспортные средства, обслуживающие граждан и предприятия, расположенные в этой зоне, а также автомобили граждан, проживающих или работающих там.

Таким образом, житель дома на пешеходной улице имеет законное право въехать на нее.

Однако само проживание не означает, что автомобиль можно оставить где угодно. Парковка допускается только в специально отведенных местах, обозначенных соответствующими дорожными знаками и разметкой.

Если такая стоянка официально оборудована, житель, законно въехавший в пешеходную зону, имеет право пользоваться ею наравне с другими лицами, которым также разрешено находиться на этой территории.

Чиновник подчеркнул, что жители других районов или соседних улиц не могут заезжать в пешеходную зону только потому, что они проживают в этом же городе.

Пункт 26.3 ПДД распространяется только на тех граждан, которые проживают или работают именно в этой зоне, а также на транспорт, обслуживающий расположенные там предприятия или жителей.

Если человек живет в нескольких кварталах оттуда и просто хочет воспользоваться свободным местом для парковки, под эти исключения он не подпадает.

Отдельно Смушак разъяснил ситуацию с официально оборудованными парковочными местами в пределах пешеходной зоны. По его словам, действующие Правила дорожного движения не определяют такие места автоматически как предназначенные исключительно для местных жителей.

В то же время первостепенным является другой вопрос — имел ли водитель право вообще заезжать в пешеходную зону. Если такого права не было, даже парковка на официально оборудованном месте не делает нахождение автомобиля законным.

Ответственность водителей

Нарушение требований дорожного знака 5.36 "Пешеходная зона" квалифицируется как нарушение требований дорожных знаков. За это часть 1 статьи 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусматривает штраф в размере 340 гривен.

При этом, как отметил Смушак, на практике больше всего вопросов возникает именно по поводу доказывания факта нарушения.

По его словам, полицейский должен установить, что водитель не проживает в соответствующей зоне, не работает там, не обслуживает расположенные объекты и не относится к другим категориям, для которых ПДД предусматривают исключения.

Он также напомнил, что Верховный Суд в своих решениях обращал внимание: для привлечения человека к административной ответственности необходимо надлежащими доказательствами подтвердить нарушение требований дорожного знака, а не только факт нахождения автомобиля в пешеходной зоне.

Европейский опыт

По мнению Михаила Смушака, во многих странах Европы вопрос парковки жителей уже урегулирован отдельными механизмами.

В Германии действует система Resident Parking Permit. Жители получают специальное разрешение, и оставлять автомобили на определенных улицах могут только транспортные средства с таким разрешением.

В Австрии территории разделены на парковочные зоны. Для местных жителей предусмотрены резидентские пропуска.

В Польше в крупных городах, в частности в Варшаве, Кракове и Вроцлаве, действуют зоны платной парковки. Жители могут приобрести резидентский абонемент на более выгодных условиях, что фактически обеспечивает им приоритет при использовании парковочных мест.

Во Франции резиденты получают специальные карточки и пользуются парковкой по символической стоимости, тогда как для остальных водителей действуют полные тарифы.

В Италии во многих исторических центрах действуют зоны ограниченного движения ZTL. Въезд туда контролируется камерами, а разрешение получают жители, службы и отдельные категории транспорта.

Возможные изменения

Смушак считает, что украинское законодательство следует дополнить механизмом резидентской парковки.

Среди предложенных направлений он назвал предоставление городским советам права создавать специальные зоны для жителей, введение электронных разрешений без бумажных пропусков, автоматическую проверку номерных знаков с помощью камер и установление прозрачных критериев для получения такого разрешения.

По его предложению, право на разрешение могли бы получать владельцы, совладельцы, арендаторы с официальной регистрацией и лица, фактически проживающие по соответствующему адресу в соответствии с установленными законом критериями.

Также он предлагает сохранить исключения для автомобилей экстренных служб, полиции, ГСЧС, аварийных служб, транспортных компаний, осуществляющих доставку, социальных служб и такси во время посадки или высадки пассажиров.

Для исторических центров городов чиновник предлагает максимально использовать механизм пешеходных зон, который уже предусмотрен Правилами дорожного движения.

По словам Смушака, в настоящее время желание жителей защитить свои улицы от хаотичной парковки вполне понятно, однако самовольные таблички типа "Только для жителей" или "Кроме жителей улицы" не влекут за собой никаких правовых последствий.

В то же время действующее законодательство уже содержит отдельные инструменты, в частности режим пешеходной зоны, который разрешает въезд жителям и транспорту, обслуживающему соответствующую территорию. Однако комплексного механизма защиты парковочных мест для жителей в Украине пока нет.

Чиновник сообщил, что планирует подготовить соответствующие предложения и направить их на рассмотрение Кабинета Министров Украины и Верховной Рады. По его мнению, это позволит установить понятные правила для всех участников дорожного движения и уменьшить количество конфликтов между местными жителями и другими водителями.

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