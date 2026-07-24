"Надо отдать ему должное": Лора Лумер рассказала о своем интервью с Зеленским

Известная американская блогерша Лора Лумер, которая на этой неделе приехала в Киев, взяла интервью у президента Украины Владимира Зеленского. Встреча состоялась в Мариинском дворце, и во время беседы "не было никаких запретных тем", американка "не сдерживалась в своих вопросах", а украинский лидер был "искренним и удивительно откровенным".

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По словам блогерши, Владимиру Зеленскому "надо отдать должное" – она общалась со многими политиками, но впервые увидела такого откровенного и открытого. Лора Лумер уже показала часть встречи с президентом Украины.

Что сказал Зеленский

Конечно, Лумер заинтересовалась отношениями украинского и американского лидеров. Она вспомнила спор в Овальном кабинете Белого дома в феврале 2025 года и спросила у украинского президента, изменились ли с тех пор его отношения с Трампом.

Владимир Зеленский подтвердил: сейчас его общение с американцем носит гораздо более конструктивный характер.

А "переломный момент" в отношениях с Трампом у Зеленского наступил в апреле 2025 года в Ватикане. Напомним, что там президенты встретились во время прощания с умершим Папой Римским.

"У нас был первый переломный момент в Риме, в Ватикане. Это была недолгая встреча, но я считаю, что это был исторический момент. Всего за 15-20 минут мы изменили наши взаимоотношения", – сказал Владимир Зеленский.

Украинский президент предупредил, что не будет раскрывать всех подробностей этого диалога, и подчеркнул важность доверительных отношений, ведь от этого "зависит жизнь очень многих людей".

Мнение Трампа

По мнению Зеленского, президент США уже понимает, что именно Россия, а не Украина, не заинтересована в прекращении войны. Трамп якобы увидел, что Украина хочет остановить Путина и действительно стремится к миру, считает украинский лидер.

"Думаю, Трамп начал доверять мне, и это является ключевым моментом, если говорить об изменении тона", – сказал президент Украины.

Он подчеркнул, что Украина прежде всего сосредоточена на спасении человеческих жизней, и заключение перемирия уже завтра будет лучшим вариантом, чем продолжение боевых действий на 10-20 лет ради победы.

"Перемирие для Украины – лучшая альтернатива, чем затяжная война. Именно Россия не заинтересована в прекращении войны – это уже понимают все. И понимает Трамп", – отметил Владимир Зеленский.

Что сказала Лумер

По словам американки, в ближайшем будущем возможна ещё одна её встреча с Зеленским. Украинский президент сказал, что, вероятно, посетит похороны сенатора Линдси Грэма в Вашингтоне на следующей неделе.

И если украинец прилетит в США, то проведет еще одну встречу с президентом Трампом, а также с блогершей.

Кстати, возможно, что в Вашингтон Зеленский прилетит в знаменитой "фирменной" красной бейсболке MAGA.

Уже в первые минуты встречи Лумер сказала президенту Украины, что ему идет костюм, "однако в следующий раз хочет увидеть его в его кепке MAGA"

Зеленский признался, что у него есть такая, причем "с личной подписью Трампа", а вот у некоторых его советников, сопровождавших украинского лидера во время визита в США, таких бейсболок не оказалось.

Лумер пообещала исправить "этот недостаток" и лично переслать в Киев необходимое количество таких головных уборов.

Что предшествовало

Лора Лумер прибыла в Киев 20 июля.

Американская журналистка и MAGA-инфлюенсерша Лора Лумер сейчас в центре внимания украинцев из-за неожиданной смены риторики. Ранее блогерша, называющая себя "контролером лояльности" к президенту США Дональду Трампу, неоднократно выступала с критикой в адрес Украины, но теперь кардинально изменила позицию.

Что интересно: причиной стало сравнение поздравлений с Днём независимости США от Украины и России.

Однако, в то время как украинская аудитория недавно активно заговорила о Лумер, у многих американцев она уже давно ассоциируется с рядом громких скандалов. Так, инфлюенсерша известна своей антимусульманской позицией, распространением конспирологических теорий и активной критикой политиков, которые хоть как-то выступают против решений Трампа.

Кто такая эта блогерша на самом деле, читайте в материале OBOZ.UA.

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