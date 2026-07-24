"Государственная измена": в Москве бросили за решетку россиянина за татуировку с тризубом

В столице России Москве задержали 45-летнего Марата Дроганова за татуировку с украинским тризубом на правом плече. После целой серии арестов, которая началась в мае этого года, его отправили в СИЗО по делу о государственной измене (статья 275 УК РФ).

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Соответствующее решение 24 июля принял Мещанский районный суд Москвы; в чем именно обвиняют мужчину, неизвестно. Об этом пишет "Медиазона".

Аресты Дроганова

В 2026 году москвичу несколько раз назначали административный арест по протоколам о мелком хулиганстве и демонстрации запрещенной символики (статьи 20.1 и 20.3 КоАП РФ).

Так, 6 мая Симоновский районный суд арестовал мужчину на 15 суток из-за татуировки с украинским тризубом на правом плече. Затем, 21 мая, Дроганов получил еще 12 суток ареста под предлогом нецензурной брани и "оскорбительного" поведения с другими людьми.

"Оба протокола относятся к событиям 5 мая: в обоих случаях Дроганов признал вину, на заседаниях он рассказал, что был в публичном месте в состоянии опьянения", – сказано в сообщении.

9 июня суд в Подольске Московской области арестовал его на 12 суток за "справление нужды в общественном месте". После отбытия ареста на Дроганова составили новый протокол за нецензурную брань. В этот раз свою он не признал, и 23 июня Симоновский суд со второй попытки оштрафовал его на 1500 рублей.

3 июля Дроганова судили по протоколу о мелком хулиганстве в подмосковном Чехове. Какое наказание ему назначили в этот раз, на сайте суда не указали.

Как сообщал OBOZ.UA, суд в Москве заочно приговорил журналиста Аркадия Бабченко к полутора годам колонии общего режима по делу об уклонении от исполнения обязанностей так называемого иностранного агента. Кроме того, суд запретил Бабченко в течение двух лет администрировать сайты.

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