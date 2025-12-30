Россия не хочет никакого референдума, – Зеленский

Россия на самом деле не хочет никакого референдума в Украине и не собирается предоставлять безопасность для его проведения. Поэтому Кремль будет постоянно находить причины, чтобы не было прекращения огня.

Видео дня

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами во вторник, 30 декабря. Он объяснил, почему РФ не хочет проведения референдума в Украине.

"Мы должны понять, что Россия не хочет никакого референдума. И это абсолютно понятно. Почему? Во-первых, для референдума нужна безопасность. Они не хотят давать нам безопасность. Cease-fire(прекращение огня – Ред.) для людей до того, пока не будут решены какие-то вопросы. Я считаю, что пока будут находить они причины... То есть они будут их находить постоянно, чтобы не было прекращения огня. А референдум без безопасной инфраструктуры провести невозможно", – подчеркнул Зеленский.

Если же решение вынесет парламент, то Москва всегда может заявить, "что это был нелегитимный парламент, потому что он работал больше, чем 5 лет", а значит и решения его "нелегитимные".

А вот назвать результаты референдума нелегитимными невозможно. И в России прекрасно это понимают, добавил президент.

"Назвать решение народа Украины благодаря референдуму нелегитимным решением невозможно. Потому что не может быть нелегитимного народа Украины. Он у нас один, единый народ Украины. И их решение – граждан Украины, я считаю, самым главным", – подчеркнул Зеленский.

новость дополняется...