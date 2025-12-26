Зеленский готов вынести мирный план на референдум, но поставил Путину условие – Axios

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов вынести мирный план на референдум при одном условии. Глава государства пообещал, что пойдет на такой шаг, если Россия согласится на прекращение огня минимум на 60 дней.

Об этом Зеленский сказал в пятницу, 26 декабря в интервью Axios. Он отметил, что надеется согласовать с президентом США Дональдом Трампом рамочные условия для прекращения войны во время их встречи 28 декабря.

Издание отмечает, что хотя Зеленский отметил достигнутый значительный прогресс, план Трампа требует болезненных территориальных уступок от Украины на востоке. Зеленский все еще надеется улучшить эти условия и сказал, что ему нужно будет получить одобрение украинского народа, если они не смогут занять "сильную" позицию по территории.

Американская сторона расценивает то, что Зеленский готов провести референдум и больше не исключает территориальных уступок, как важный шаг вперед.

Но, как отметил Зеленский, проведение такого голосования будет иметь значительные политические, логистические и безопасностные осложнения. Поэтому президент считает, что 60-дневное прекращение огня для организации и проведения референдума "является минимумом".

