Россия исключила участие США в последнюю минуту: Сибига рассказал о "дипломатической пощечине" в Стамбуле
На переговорах, проходивших в Стамбуле 16 мая, российская делегация в последний момент отказалась от участия американской стороны. Украинская сторона расценила это как "дипломатическую пощечину", которая лишь подтверждает неискренность намерений Кремля.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в интервью французскому изданию Libération. Информация об отказе России привлечь к переговорам представителей США подтвердилась 16 мая.
"Кстати, российская сторона исключила участие американской стороны в переговорах. Это произошло в последнюю минуту. Мы считаем это своего рода "дипломатической пощечиной", что свидетельствует о фальшивости намерений Москвы", – сказал министр.
Сибига также подчеркнул, что, несмотря на общепринятый принцип "тишины" в дипломатических переговорах, украинская сторона вынуждена признать: никакого изменения в позиции России не произошло. Наоборот, представители страны-агрессора использовали псевдоисторическую риторику, что, по словам дипломата, казалось странным.
Украина же, со своей стороны, прибыв в Стамбул, имела четко определенную повестку дня. В частности, речь шла о прекращении боевых действий в воздухе, на суше и на море, а также об обмене пленными, возвращении депортированных детей и гражданских, и возможной встрече президента Украины Владимира Зеленского и кремлевского руководителя Владимира Путина с четко очерченными целями и определения ее повестки дня.
Как сообщал OBOZ.UA, в пятницу, 16 мая, в турецком Стамбуле состоялись трехсторонние переговоры делегаций Украины, США и Турции. После этого была проведена встреча украинской и российской делегаций, которая состоялась впервые за более чем три года, при посредничестве турецкой стороны.
Специальный посланник президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог назвал обмен пленными в формате "1000 на 1000" самым положительным результатом украинско-российских переговоров в Стамбуле 16 мая. Он также призвал к прекращению огня и убийств.
Первый заместитель главы МИД Сергей Кислица рассказал, что во время мирных переговоров в Стамбуле российская делегация пыталась оказать психологическое давление на украинскую сторону. Такие действия только усилили внутреннюю решимость бороться с врагом, который откровенно хвастается убийствами и намерен продолжать уничтожать украинцев.
Кроме этого, делегация РФ выдвинула нереалистичные и неприемлемые требования. Страна-агрессор требовала от Украины вывести войска со всей территории частично оккупированных четырех украинских регионов и угрожала оккупировать еще как минимум два.
Также стало известно, что США подготовили мирный план, состоящий из 22 пунктов, который предусматривал завершение войны между Украиной и Россией. Однако диктатор РФ Владимир Путин фактически отказался обсуждать эти инициативы.
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