Россия и ее союзники не смогут получить прибыль от восстановления Украины - министры финансов G7

Расходы на послевоенную реконструкции Украины, по оценкам Группы мирового банка, в течение следующего десятилетия составят 524 миллиарда долларов США. Извлечь из этого свою выгоду рассчитывают и страны G7. Однако ни страна-агрессор Россия, ни одно другое государство, которое сейчас поддерживает агрессию против Украины, не сможет получать прибыль от масштабного восстановления Украины.

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Наоборот, страны "Большой семерки" ожидают, что "Россия заплатит за ущерб, нанесенный Украине". Об этом говорится в совместном коммюнике, принятом по итогам саммита министров финансов стран G7, который завершился в Канаде.

"Мы будем продолжать координировать поддержку для содействия скорейшему восстановлению и реконструкции Украины, в частности на Конференции по восстановлению Украины, которая состоится в Риме 10-11 июля 2025 года. Кроме того, мы соглашаемся сотрудничать с Украиной, чтобы гарантировать, что никакие страны или организации, которые финансировали или работали на российскую военную машину, не будут иметь права получать прибыль от реконструкции Украины", – говорится в коммюнике G7.

"Большая семерка", отмечая, что "Украина претерпела значительные разрушения", подчеркнула, что остается преданной непоколебимой поддержке Украины в защите ее территориальной целостности и права на существование. Также в коммюнике G7 вновь есть "осуждение продолжения жестокой войны России против Украины" и "уважение к огромной стойкости украинского народа".

Интересно - в G7 приветствовали "усилия по достижению прекращения огня", то есть позицию, которую заняла Европа. А вот об усилиях американского лидера по организации любых переговоров с агрессором в "Большой семерке" не упомянули ни словом. Также в G7 отмечают, что "изучают варианты максимизации давления" на агрессора, в том числе дальнейшее ужесточение санкций.

"Мы подтверждаем, что в соответствии с нашими правовыми системами, суверенные активы России в наших юрисдикциях будут оставаться обездвиженными, пока Россия не прекратит свою агрессию и не заплатит за ущерб, нанесенный ею Украине", – говорится в коммюнике.

Как сообщал OBOZ.UA, американский лидер Трамп неоднократно заявлял, что он хотел бы, чтобы Россия вернулась в G7. В феврале этого года он пообещал, что намерен прилагать усилия для возвращения страны-агрессора в "Большую семерку", и заявил, что исключение РФ из G8 "было ошибкой", которую он стремится исправить.

Однако уже в мае Трамп, хоть и назвал "глупостью" исключение России из G8, сказал, что сейчас он не будет требовать ее возвращения.

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