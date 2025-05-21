"Войны не было бы": Трамп сделал скандальное заявление об изгнании России из G8. Видео
Президент США Дональд Трамп снова заявил, что исключение России из состава G8, которая после этого стала G7, было ошибкой. По его мнению, было бы "гораздо лучше", если бы страна-агрессор до сих пор была в составе этого международного клуба.
Об этом Трамп сказал в среду, 21 мая, во время общения с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой в Белом доме. Он не согласился с теми, кто придерживается другого мнения.
"Потому что если бы Россия была в ней (G8 – Ред.), то, вероятно, этой войны бы не было", – заявил американский лидер.
Напомним, что Россия была официально отстранена от участия в "Большой восьмерке" 24 марта 2014 года. Это решение было принято лидерами стран G7 (США, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Япония и Канада) в ответ на незаконную аннексию россиянами Крыма.
Запланированный на июнь 2014 года саммит G8 в Сочи был отменен. Вместо него 4-5 июня состоялся саммит G7 в Брюсселе без участия России.
Трамп неоднократно заявлял, что он хотел бы, чтобы Россия вернулась в G7. В феврале этого года он пообещал, что намерен прилагать усилия для возвращения страны-агрессора в "Большую семерку", и заявил, что исключение РФ из G8 "было ошибкой", которую он стремится исправить.
Однако уже в мае Трамп, хоть и назвал "глупостью" исключение России из G8, сказал, что сейчас он не будет требовать ее возвращения.
Как сообщал OBOZ.UA, президента США Дональда Трампа не беспокоит наращивание войск РФ вблизи границ государства-агрессора с Финляндией и Норвегией. Глава Белого дома заявил, что обе страны – "в большой безопасности".
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