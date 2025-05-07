Трамп назвал 'глупостью' исключение России из G8

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал "глупостью" исключение страны-агрессора России из G8. Однако сейчас он не будет требовать ее возвращения.

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Об этом сообщает Associated Press. Во время общения с журналистами глава Белого дома отметил, что в 2027 году США будут принимать саммит G7

Он подчеркнул, что с участием России G7 была известна как G8, однако после оккупации Крыма в 2014 году ее исключили из сообщества правительств высокоразвитых государств.

Трамп назвал это решение, которое, в частности, поддерживал тогдашний президент США Барак Обама, "очень глупым", поскольку "это группа людей, которые сидят за столом", и добавил, что сам присутствовал на этих встречах.

Он даже высказал предположение, что исключение России могло стать одной из причин ее полномасштабного вторжения в Украину.

"Из-за этого, возможно, сейчас гибнут миллионы людей", – отметил американский лидер.

Отвечая на вопрос о возможности приглашения России на предстоящий саммит G7, президент США дал отрицательный ответ.

"Нет, это не лучшее время", – подчеркнул он.

Напомним, недавно Дональд Трамп заявил, что победа во Второй мировой войне была одержана благодаря Соединенным Штатам, поскольку без участия Америки битву выиграли бы другие страны. Американский лидер сообщил о новом национальном празднике приуроченном ко дню побед в Первой мировой войне и Второй мировой войне.

Как сообщал OBOZ.UA, 5 мая стало известно, что Трамп приказал возобновить работу известной федеральной тюрьмы "Алькатрас", в которую попадут самые опасные преступники Америки. Глава Белого дома отметил, что открытие "Алькатраса" положит конец жестоким действиям подонков и преступникам, которые несут стране зло.

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