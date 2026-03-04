СБУ разоблачила супругов-предателей, которые корректировали атаки врага по Херсону и призывали к захвату города Россией. Фото

В Херсоне Служба безопасности разоблачила супругов, которые помогали российским оккупантам корректировать обстрелы и призывали к захвату города. Задержанные местные жители активно сотрудничали с врагом через соцсети и личные наблюдения на территории общины.

Супруги задержаны по месту жительства, во время обысков изъяты телефоны с доказательствами преступлений. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Как установило следствие, фигурант публично оправдывал временную оккупацию левобережья Херсонщины и призывал к захвату областного центра. Его жена под видом прогулок с собакой обходила местность, фиксируя объекты для обстрелов и передавала эти данные российским спецслужбам.

Сначала она использовала собственный телефон для контактов с оккупантами, а позже получила новый смартфон через дрон с левого берега для конспирации.

СБУ задокументировала преступления супругов и задержала их по месту жительства. Во время обысков изъяты мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности в пользу РФ.

Задержанным сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ) и ч. 3 ст. 436-2 (оправдание и глорификация вооруженной агрессии РФ).

Супругам грозит до восьми лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, контрразведка разоблачила очередную попытку российских спецслужб проникнуть в украинские военные структуры. В Харьковской области задержана женщина, которая по заказу ФСБ пыталась устроиться в районный ТЦК. По данным следствия, она собирала информацию о локации украинских военных и корректировала удары РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, двойного агента ФСБ отправили в тюрьму на 15 лет с конфискацией имущества. Злоумышленник пытался "интегрироваться" в агентурный аппарат СБУ, чтобы шпионить внутри украинской спецслужбы.

