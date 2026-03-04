Взрыв почти расколол пополам: появились фото атакованного в Средиземном море танкера РФ, в Москве жалуются на Украину

Российский танкер Arctic Metagaz, атакованный 3 марта в Средиземном море, получил существенные повреждения. Согласно опубликованным снимкам, судно почти полностью раскололось пополам.

В Москве уже успели обвинил в инциденте Украину и цинично заявили о "международном терроризме". Фото с последствиями взрыва танкера опубликовал в соцсети Х расследователь OSINTtechnical.

Подробности инцидента

Расследователи обнародовали новые фото российского танкера-газовоза, на борту которого утром 3 марта в Средиземном море произошел мощный взрыв. Взрыв едва не расколол танкер пополам.

На снимке запечатлено судно, находящееся в критическом состоянии после серьезного инцидента. Кадры сделаны, вероятно, с разведывательного БПЛА или оптико-электронной системы авиационного наблюдения.

В центральной части судна, чуть выше ватерлинии, видна огромная рваная пробоина. Края металла вывернуты наружу и деформированы, что характерно для внутреннего взрыва или мощного внешнего попадания. Также на снимках заметно, что конструкции в кормовой части сильно повреждены огнем.

Россия обвинила в атаке Украину

Министерство транспорта РФ заявило, что 3 марта в непосредственной близости от территориальных вод государства-члена Евросоюза Республики Мальта совершена атака на российское судно. В ведомстве утверждают, что"танкер следовал с грузом,оформленным по всем международным правилам, из порта Мурманск".

Также в РФ уже успели обвинить во взрыве Украину. По информации российского минтранса, нападение на танкер "совершено с побережья Ливии безэкипажными катерами Украины".

"Произошедшее квалифицируем как акт международного терроризма и морского пиратства, грубейшее нарушение основополагающих норм международного морского права. Подобные преступные действия, совершаемые при попустительстве властей государств-членов Евросоюза, не должны оставаться без оценки со стороны международного сообщества", – пожаловались в РФ.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинские спецслужбы осуществили успешную атаку на морскую инфраструктуру в порту "Новороссийск" в Краснодарском крае РФ. По предварительным данным, среди пораженных объектов оказался большой десантный корабль проекта 1171.

