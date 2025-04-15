Россия хочет разместить военные самолеты в Индонезии: премьер Австралии выразил обеспокоенность

Страна-агрессор Россия обратилась к властям Индонезии с просьбой предоставить доступ к авиабазе Манухуа в провинции Папуа, чтобы разместить там свои военные самолеты. Указанная база расположена в 1200 км, то есть менее 2 часов полета до австралийского города Дарвин и "ключевых военных объектов" США и Австралии. Соответственно, сообщения о запросе Кремля вызывали обеспокоенность в Канберре.

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В Австралии отметили, что не хотят видеть усиления влияния России в Индо-Тихоокеанском регионе. Премьер-министр Австралии Энтони Албанизи заявил, что правительство ждет разъяснений от Джакарты.

"Мы явно не хотим видеть российское влияние в нашем регионе, это очень четкая позиция. Наша позиция заключается в том, что мы поддерживаем Украину, мы рассматриваем Владимира Путина как авторитарного лидера, нарушившего международное право, и атакующего суверенитет народа Украины", – отметил Энтони Албанизи.

В Канберре ссылаются на неофициальную информацию индонезийских масс-медиа, утверждающих, что видели российский запрос, в котором говорится именно о базе Манухуа в Биак Нумфор, провинции Папуа. При этом в запросе нет подробностей относительно количества и типов летательных аппаратов, которые РФ желает развернуть на иностранной базе.

Министр обороны Австралии подтвердил, что Москва действительно обращалась с таким запросом. Индонезийский министр обороны сначала отрицал попытки РФ получить разрешение на размещение собственных самолетов в стране, а затем заявил, что Джакарта не позволит российским самолетам базироваться в Папуа.

Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг заявила, что Канберри "знает об запросах" и что правительство Австралии "собирается получить больше информации", чтобы "понять, являются ли эти запросы точными или нет", и "каков статус запросов от России".

Индонезийские военные чиновники и российские дипломаты отказались комментировать ситуацию. Однако аналитики уверяют: "маловероятно, что столь необычный запрос Джакарта удовлетворит, учитывая, насколько это геополитически рискованно".

В первую очередь запрос РФ идет вопреки конституции Индонезии, где есть прямой запрет на существование иностранных военных баз в стране. К тому же, в Джакарте не хотят "втягивать Индонезию в геополитические игры, которые являются контрпродуктивными для мирового мира". Индонезия, утверждают аналитики, "пользуется независимой и активной внешней политикой, подчеркивающей ее приверженность неприсоединению".

Так или иначе, но в ноябре 2024 года Индонезия и Россия провели свои первые двусторонние военно-морские учения у острова Ява. А в январе, напомним, Индонезия официально присоединилась к группе БРИКС, возглавляемой Россией.

Как сообщал OBOZ.UA, с весны индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы наскоро ищут новых поставщиков нефти. Угрозы президента США Дональда Трампа усилить санкции против РФ, усилили панику на нефтяном рынке, поэтому трейдеры ищут на спотовом рынке нероссийских поставщиков, потому что страна стремится уменьшить зависимость от России.

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