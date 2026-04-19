США открыли огонь по иранскому судну в Оманском заливе: Трамп рассказал о повреждениях

ВМС США открыли огонь по иранскому судну в Оманском заливе 19 апреля после того, как экипаж отказался выполнить требование остановиться. Президент США Дональд Трамп заявил, что корабль пытался прорвать блокаду Ормузского пролива, но был остановлен и взят под контроль.

Об инциденте Трамп сообщил в соцсети TruthSocial. Он уточнил, что американские военные действовали после предупреждения, а сам корабль находится под санкциями Министерства финансов США. По его словам, судно уже контролируют морские пехотинцы, и продолжается проверка груза.

Попытка прорыва блокады

По словам президента, грузовое судно Touska под иранским флагом имело длину около 274 метров и значительный вес. Оно двигалось в направлении Ормузского пролива, несмотря на ограничения, установленные США. Американский эсминец USS Spruance перехватил его в Оманском заливе и передал требование немедленно остановиться.

Иранский экипаж не отреагировал на предупреждение. В результате, как утверждает Трамп, военный корабль открыл огонь и повредил машинное отделение судна. Он прямо сказал, что их остановили, пробив дыру в корпусе. Ситуация, похоже, развивалась быстро и без длительных переговоров.

Детали инцидента

После обстрела судно потеряло возможность двигаться и было взято под контроль американских сил. На борту сейчас работают морпехи США, которые проверяют груз и документацию. Информации о пострадавших или экипаже пока не уточняли.

Трамп также подчеркнул, что Touska уже находился под санкциями из-за предыдущей незаконной деятельности. Это, по его словам, стало дополнительным основанием для жестких действий. Оманский залив является стратегическим районом, который соединяет Персидский залив с открытым океаном через Ормузский пролив, и подобные инциденты там всегда привлекают внимание.

