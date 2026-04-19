Евгений Рыбчинский признался, почему скрывает свою третью жену от публики: это ее желание

Композитор и общественный деятель Евгений Рыбчинский объяснил, почему не показывает свою третью жену, заявив, что это прежде всего ее собственное решение оставаться вне поля зрения. Он отметил, что после предыдущих браков сознательно отказался от публичности в личной жизни.

Видео дня

По словам Рыбчинского в комментарии "Ближе к звездам", в прошлом он был открытым с обществом относительно семейных отношений, однако это имело для него негативные последствия. Теперь же деятель не имеет желания делиться частным и предпочитает сохранять личное вне публичного пространства.

"Это не мое желание, это ее желание. Это же мой третий брак. И в двух предыдущих я был открыт перед обществом, за что, собственно, и выгреб. Уже нет даже желания внутреннего, да и внешнего, делиться сакральным, сокровенным. Свою любимую выставлять на показ – желания нет", – объяснил он.

О новых отношениях Рыбчинский начал говорить только в конце 2025 года. В интервью программе "Наедине" он подтвердил, что находится в третьем браке, но не стал раскрывать деталей об избраннице. По словам деятеля, нынешние отношения его полностью устраивают.

"У меня такие отношения, которые меня устраивают. И поскольку мы живем вместе, то наверное, что и ее пока устраивают", – отметил Рыбчинский.

В частности, композитор высказывался о влиянии влюбленности на творчество, вспомнив пример своего отца – поэта Юрия Рыбчинского. Он отметил, что для его отца состояние влюбленности было важной составляющей творческого процесса, однако этот опыт не обязательно передается другим.

"Я с детства наблюдал за папой. Папино творчество напрямую связано с ощущением влюбленности. Папе важно постоянно быть влюбленным. Гипотетически, реально. Это состояние важно. Это состояние не наследуется. Второе, у папы один опыт жизни с женщиной, которая всю жизнь его обслуживает", – отметил он.

Говоря о собственном опыте браков, Рыбчинский подчеркнул, что его отношения всегда были равноправными, хотя, по его словам, это не всегда работало в его пользу и часто завершалось разрывом.

В то же время в 2019 году личная жизнь деятеля уже была предметом публичного скандала. Тогда его бывшая жена Юлия выступила с рядом громких заявлений о разводе, финансовых вопросах и якобы отсутствии алиментов. Рыбчинский в ответ обвинял ее в шантаже и называл ситуацию целенаправленной кампанией против него, отказываясь подтверждать озвученные ею обвинения.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Павел Вышебаба сыграл свадьбу через 2 недели после новости о помолвке. Пара официально оформила брак 18 апреля в Тернополе – недалеко от хутора, где проживает девушка.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!