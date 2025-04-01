От России отворачивается главный покупатель нефти: кто может заменить поставки из РФ

Индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) на скорую руку ищут новых поставщиков нефти. Угрозы президента США Дональда Трампа ужесточили санкции против РФ и усилили панику на нефтяном рынке.

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Ссылаясь на собственные источники, Bloomberg сообщает, что индийские государственные корпорации Bharat Petroleum и Hindustan Petroleum переключили свой фокус на потенциал таких регионов как Ближний Восток, Северное море и Средиземное море. Трейдеры объясняют, что, ища на спотовом рынке нероссийских поставщиков, они стремятся снизить зависимость от России. Официально в Bharat Petroleum и Hindustan Petroleum это не комментировали.

Следует отметить, что Индия сильно зависит от более дешевых поставок российской нефти – нефть Urals составляет 40% от всех объемов закупаемых индийскими НПЗ нефти. Этому способствовало и то, что Кремль снизил цену на сибирскую нефть, чтобы привлечь новых из-за западных санкций.

Поэтому с началом полномасштабной агрессии РФ против Украины Индия стала крупнейшим импортером этого товара. Это привело к тому, что после 2022 года Индия снизила свою зависимость от поставок с Ближнего Востока и Африки.

Но 30 марта Трамп пригрозил вторичными пошлинами всем покупателям российской нефти, если кремлевский диктатор Владимир Путин откажется прекратить огонь в Украине. После этого эталонные сорта нефти на фьючерсных рынках заметно выросли, в частности, West Texas Intermediate (WTI) подскочила 31 марта на 3,1%, что стало для этой нефти наибольшим ростом почти за 11 недель.

Ранее OBOZ.UA сообщал о докладе Центробанка РФ, согласно которому США и страны из клуба производителей нефти ОПЕК могут повлечь за собой обвал цен на нефтяном рынке, вроде произошедшего в 1980-х годах и способствовавшего распаду СССР. Ресурсо-ориентированная российская экономика может этого не пережить и может повторить сценарий Советского Союза, прямой преемницей которого страну считают в Кремле.

Центробанк РФ уже не в первый раз называет цены на нефть угрозой российской экономике, но конкретно, как именно длительный низкий ценовой цикл может возникнуть, ранее не объяснялось. В то же время кроме ОПЕК и США добычу нефти увеличивают и другие производители – такие как Гайана, Бразилия и Казахстан.

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