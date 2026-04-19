Президент Украины Владимир Зеленский принял доклад от министра внутренних дел Украины Игоря Клименко относительно побега двух полицейских с места теракта в Киеве. Он заявил, что глава МВД сделает кадровые перестановки в своем ведомстве.

Об этом он заявил в своем вечернем видеообращении. Он также заявил, что Украина готовится к новой работе с европейскими партнерами.

"Министр сделает кадровые выводы по всей вертикали. Надо пересмотреть и протоколы реагирования на такие ситуации, а также отбора и обучения патрульных. Сейчас в больницах находятся восемь человек, которые были ранены. Один человек – в крайне тяжелом состоянии. Предоставляется вся необходимая помощь", – сказал глава государства.

Международное направление

Также по словам главы государства, он провел телефонный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом. Финский лидер, по словам Зеленского,выразил свои соболезнования.

"Мы проходим через войну и ежедневно, к сожалению, человеческие потери от российских ударов, на позициях. Особенно болезненно – терять людей вот так, в обычном городе, просто на улице", – резюмирует глава государства.

Также глава государства анонсировал, что на следующей неделе может быть больше договоренностей по безопасности, поскольку секретарь СНБО Рустем Умеров уже работает с соответствующими странами.

"Уже есть договоренность о сотрудничестве по безопасности с Индией – финализируем, чтобы были документы. Готовимся и к новой работе с европейскими партнерами, чтобы разблокировать пакет поддержки для Украины, который уже был принят, но до сих пор не начал поступать", – говорит президент.

Антироссийские санкции и разговор с Сырским

В то же время, как отметил Зеленский, есть новое решение США ослабить нефтяные санкции против России. По его словам, "каждый доллар от нефти только настраивает Россию воевать дальше", но ВСУ не позволят это делать, атакуя российские НПЗ.

"Только за этот март российские нефтяные потери от нашей дальнобойности оцениваются минимум в 2 миллиарда 300 миллионов долларов. Это один месяц. Сейчас, в апреле, продолжаем", – сказал Зеленский, добавив, что по этому поводу уже провел разговор с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

Напомним, в ночь на 18 апреля Минфин США еще на 30 дней приостановил санкционные ограничения на покупку российской нефти и нефтепродуктов, транспортируемых морем. В частности, ведомство предоставило лицензию №134B, которая в течение указанного срока разрешает финансовые операции с российской нефтью.

Как сообщал OBOZ.UA, Вашингтон снял санкции со 140 млн баррелей нефти из Ирана, которая уже находилась в море. Американское правительство убеждало, чтоблагодаря этому "иранская нефть" будет использована "против Ирана", ведь результатом будет стабилизация мировых цен.

