Видео с 'худшим голом в истории футбола' стало вирусным в сети, набрав миллионы просмотров

Видео с курьезным голом в матче английских клубов вновь стало популярным в соцсетях и собрало миллионы просмотров. В начале апреля ролик повторно разошелся в сети и набрал более 2 млн просмотров.

Видео дня

Эпизод произошел в 2005 году в игре между "Карлайл Юнайтед" и "Галифакс Таун". Встреча подходила к концу при счете 0:0, когда вратарь гостей Иан Данбавин, держа мяч в руках, покинул пределы штрафной площади, продолжая спор с соперником.

Арбитр зафиксировал нарушение, после чего мяч оказался у нападающего Гленна Мюррея. Он быстро разыграл штрафной и отдал передачу Магно Виейре, который отправил мяч в пустые ворота.

Гол стал победным и обеспечил "Карлайлу" важные очки в борьбе за повышение в классе. Позднее этот момент неоднократно попадал в подборки самых странных голов в истории футбола.

Автор мяча вспоминал тот эпизод в интервью книге Bolts From The Blues: "Как только вратарь вышел из штрафной с мячом, я сразу понял ситуацию. Я был рядом с судьей и видел его реакцию, начал кричать Мюррею".

Он также отметил: "К счастью, мяч оказался под правой ногой, иначе он улетел бы в сторону углового флажка. После удара я посмотрел назад, чтобы убедиться, что гол засчитан".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!