"Россия готова к этому": Трамп заявил, что обсуждал с Путиным ядерное разоружение

Президент США Дональд Трамп заявил, что во время переговоров с Владимиром Путиным обсуждал вопрос ядерного разоружения. По его словам, российский лидер "готов к этому".

Видео дня

Более того, Трамп надеется, что примеру Москвы может последовать и Китай. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

"Одна из задач, которую мы пытаемся решить с Россией и Китаем, – это денуклеаризация, и она очень важна. Я обсуждал ее там с президентом Путиным, и не только это, но и другие вопросы. Я думаю, что денуклеаризация – это очень серьезная игра", – заявил Трамп журналистам в Овальном кабинете.

"Но Россия готова к этому, и я думаю, что Китай тоже будет готов к этому. Мы не можем допустить распространения ядерного оружия. Мы должны остановить распространение ядерного оружия", – добавил он.

Ранее Трамп неоднократно выражал обеспокоенность ядерным потенциалом России. В частности, после заявлений бывшего президента РФ Дмитрия Медведева, который предупреждал об угрозе ядерной войны, Трамп назвал его слова "главной угрозой".

Летом этого года после очередных комментариев Медведева американский президент приказал двум атомным подводным лодкам переместиться в "соответствующие регионы" для демонстрации готовности США.

Сейчас Белый дом отказался подтвердить, готовится ли администрация к официальным переговорам о новом соглашении по ядерному разоружению с Россией и Китаем, сославшись лишь на публичные заявления Трампа.

Что предшествовало

1 августа Трамп объявил о размещении двух атомных подводных лодок "в соответствующих районах" в ответ на заявления Медведева. Решение он объяснил стремлением защитить американцев от возможной угрозы – на случай, если "глупые и провокационные заявления" Медведева окажутся чем-то большим, чем пустая болтовня.

До этого Трамп уже реагировал на ядерные угрозы экс-президента РФ. В частности, накануне принятия решения о передислокации субмарин Трамп посоветовал Медведеву "следить за словами" и "не заходить на очень опасную территорию".

Как сообщал OBOZ.UA, РФ и Беларусь в следующем месяце планируют провести военные учения "Запад-2025" и учения в рамках ОДКБ на белорусской территории.

На этих учениях готовятся отработать планирование применения ядерного оружия и ракетного комплекса "Орешник".

В МИД Украины предостерегли Минск от необдуманных провокаций и призвали сохранять благоразумие, не приближаться к украинским границам и не совершать провокаций.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!