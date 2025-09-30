'Россия гарантирует безопасность Венгрии': Орбан заявил, что не откажется от российской нефти

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна не откажется от газа и нефти из страны-агрессора РФ. По его словам, у Будапешта есть две причины этого не делать.

Видео дня

Первая – это надежность поставок российских энергоносителей. Кроме того, важным для Венгрии является и экономический аспект этих закупок. Об этом Орбан сказал в интервью Harcosok órája.

Какие причины озвучил Орбан

Так, по словам политика, газ и нефть поступают в Венгрию из страны-агрессора. Однако если это прекратится, его стране придется искать энергоносители в другом месте.

"Любой другой источник поставок менее надежен, чем зафиксированный долгосрочными контрактами российский. Таким образом, Россия гарантирует безопасность Венгрии", – заявил Орбан.

Также он отметил, что энергоносители из РФ дешевле альтернативных вариантов, тогда как отказ он них автоматически приведет к необходимости повышать цены для венгров.

"Почему венгерские семьи должны платить больше за энергию? Это вопрос не только экономики, но и социальной справедливости", – отметил премьер.

Он добавил, что Венгрия является суверенным государством, которое само принимает решения, независимо от внешнего давления. Более того, сказал Орбан, энергетические вопросы тесно связаны с безопасностью страны, и любые изменения в поставках энергоносителей влияют не только на экономику, но и на обороноспособность Венгрии.

Венгрия, Словакия и российская нефть

Венгрия и Словакия отказались принять требование президента США Дональда Трампа и прекратить покупку российской нефти. И, похоже, он со снисхождением отнесся к такому решению, поскольку эти страны не имеют доступа к морю и, соответственно, морских поставок нефти.

"Кто действительно не может (отказаться от российской нефти. – Ред.), это Венгрия. Они окружены сушей, у них нет великолепного океана, по которому могут прийти корабли со всего мира. К ним ведет только один трубопровод. Словакия тоже в своем роде связана с одним трубопроводом. Я просто не хочу, чтобы люди обвиняли их", – сказал Трамп.

После этого венгерский премьер Виктор Орбан и его словацкий коллега Роберт Фицо публично выступили против призывов отказаться от российской нефти. Встреча лидеров состоялась в воскресенье на границе двух стран, где оба политика заявили о намерении сохранить поставки из России. Они отметили, что не будут принимать указаний, откуда брать газ и нефть.

Политики сошлись во мнении, что европейская инициатива ограничить импорт из России является скорее политической, чем экономической. Фицо публично отметил, что суверенное государство имеет право самостоятельно определять собственный энергетический баланс. Он добавил, что решение ЕС может ударить не только по Словакии или Венгрии, но и по остальной Европе.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прокомментировал случаи нарушения венгерскими дронами воздушного пространства Украины. Он заявил, что не видит в этом проблемы.

По словам Орбана, Украина якобы "не является независимым суверенным государством" и не должна вести себя так, будто имеет полный суверенитет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!