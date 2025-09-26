Трамп разрешил Венгрии и Словакии импортировать российскую нефть? Почему изменились требования США

Венгрия и Словакия отказались пристать на требование президента США Дональда Трампа и прекратить покупку российской нефти. И, похоже, он со снисхождением отнесся к такому решению, поскольку у этих стран нет доступа к морю и, соответственно, морским поставкам нефти.

Об этом Трамп заявил на пресс-конференции в Белом доме 26 сентября. При этом он осудил Турцию, которая имеет выход к морю, но продолжает покупать нефть у РФ, спонсируя войну в Украине.

Трамп готов простить Будапешт и Братиславу

"Кто действительно не может (отказаться от российской нефти. – Ред.), это Венгрия. Они окружены сушей, у них нет замечательного океана, по которому могут прийти корабли со всего мира. К ним ведет только один трубопровод. Словакия тоже в своем роде связана с одним трубопроводом. Я просто не хочу, чтобы люди винили их", – сказал Трамп.

Стоит отметить, что это не совсем так. Венгрия и Словакия действительно получают нефть через нефтепровод "Дружба", проходящий транзитом через Украину. В августе и сентябре Вооруженные силы Украины нанесли серию атак по инфраструктуре "Дружбы" в РФ, в результате чего транспортировка нефти временно приостанавливалась.

Однако в Венгрию из Хорватии также заходит Адриатический нефтепровод. По словам хорватских властей, по этому трубопроводу возможна транспортировка более 12 млн т нефти, что покрывает потребности НПЗ в венгерской Сазхаломбатте и Братиславе.

Позиция Венгрии

Как сообщает Associated Press, венгерский премьер-министр Виктор Орбан поднял тему отказа от российской нефти во время телефонного разговора с Трампом 26 сентября. По его словам, это станет "катастрофой" для венгерской экономики.

"Если Венгрия будет отрезана от российской нефти и природного газа, то немедленно, в течение минуты, экономические показатели Венгрии упадут на 4%. Это означает, что венгерская экономика будет стоять на коленях", – сказал Орбан.

Он предупредил, что его страна сама будет принимать решения относительно своей энергетики и не станет следовать требованиям США, поскольку у всех свои интересы. "Нам не надо принимать аргументы друг друга. Нам просто нужно четко заявлять о своих интересах и слушать друг друга как друзья, а потом каждый будет делать так, как посчитает нужным", – добавил Орбан.

Как уже сообщал OBOZ.UA, крупнейшая нефтегазовая компания Венгрии Mol рассматривает возможность поставки нефти из Одессы. Для этого ей понадобится получить доступ к нефтепроводу "Одесса – Броды", который соединяется с южной веткой российской "трубы" "Дружба". Это позволит снизить зависимость страны от российской нефти и диверсифицировать поставки через Адриатику.

