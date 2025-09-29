"Не является суверенной страной": Орбан попытался оправдаться за нарушение венгерскими дронами воздушного пространства Украины. Видео

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прокомментировал случаи нарушения венгерскими дронами воздушного пространства Украины. Он заявил, что не видит в этом проблемы.

По словам Орбана, Украина якобы "не является независимым суверенным государством" и не должна вести себя так, будто имеет полный суверенитет. Об этом он рассказал в эфире венгерского телеканала.

"Ну, пролетели два-три-четыре венгерских дрона или не пролетели – это не проблема. Допустим, на несколько метров залетели туда, и что? Украина не является независимым суверенным государством, мы ее удерживаем, она не должна вести себя так, будто суверенная. Если Запад решит завтра не дать ни одного форинта, Украина закроется. Не этим нужно заниматься", – цинично заявил он.

Премьер Венгрии добавил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит больше беспокоиться о восточном направлении. Орбан также отметил, что якобы "непонятно", что венгерские дроны могли наблюдать для россиян на Закарпатье, если фронт "не там".

Орбан не обошел и тему территорий, заявив, что Украина "потеряла пятую часть территории и ее суверенитет закончился". При этом он заверил, что "они с Зеленским не враги друг другу".

Утром 26 сентября украинские военные зафиксировали два случая нарушения государственной границы со стороны Венгрии. Радиолокационные средства ВСУ обнаружили полет беспилотного летательного аппарата над Закарпатской областью. Для реагирования Силы обороны подняли патрульный БпЛА типа "Колдун-КМ" и следили за ситуацией в небе над Ужгородским районом.

Позже некоторые детали инцидента обнародовал президент Владимир Зеленский. А в традиционном обращении к стране он отметил, что украинцы сейчас лучшие в Европе в вопросе защиты от любых дронов и"в следующий раз, если такие дроны еще будут, украинские военные будут реагировать соответственно".

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в резкой форме отверг заявление Зеленского. Он назвал слова украинского лидера выдумками и заявил, что"Зеленский начинает сходить с ума от антимадьярских настроений, даже видит призраков".

На такой дипломатический ход ответил министр иностранных дел Андрей Сибига. Правда, украинец оказался значительно корректнее – он лишь показал карту с маршрутом, по которому летел венгерский беспилотник над территорией Украины, и отметил, что она обнародована специально "для незрячих венгерских чиновников".

Как сообщал OBOZ.UA, Украина не впервые сталкивается со шпионажем со стороны Венгрии. Напомним например, как СБУ разоблачила венгерских разведчиков в мае этого года. Агенты разведки Венгрии должны были собирать информацию о защищенности Закарпатской области, а также изучали взгляды местных жителей, в частности сценарии их возможного поведения, если на территорию области вдруг "зайдут венгерские войска".

