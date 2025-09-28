'Никто не должен нам указывать': Орбан и Фицо сделали циничные заявления о приобретении российской нефти

Венгерский премьер Виктор Орбан и его словацкий коллега Роберт Фицо выступили против призывов отказаться от российской нефти. Встреча состоялась в воскресенье на границе двух стран, где оба политика заявили о намерении сохранить поставки из России. Они отметили, что не будут принимать указаний, откуда брать газ и нефть.

По данным Bloomberg, политики сошлись во мнении, что европейская инициатива ограничить импорт из России является скорее политической, чем экономической. Фицо публично отметил, что суверенное государство имеет право самостоятельно определять собственный энергетический баланс. Он добавил, что решение ЕС может ударить не только по Словакии или Венгрии, но и по остальной Европе.

Общая позиция лидеров

Пророссийские политики Орбан и Фицо в очередной раз подчеркнули, что отказ от поставок через нефтепровод "Дружба" является для них экономически и технически невозможным. Они аргументируют это географическим положением, ведь обе страны не имеют выхода к морю и ограничены в альтернативных вариантах импорта. Тем самым они вступают в конфликт с линией Брюсселя и Вашингтона, где сейчас обсуждают более жесткие санкции против остаточных экспортов Москвы.

На прошлой неделе эта тема также поднималась во время встреч с Дональдом Трампом. Фицо охарактеризовал переговоры с американским политиком как конструктивные, хотя подробностей стороны не раскрыли.

Символическая локация

Заявления Орбана и Фицо прозвучали на мосту имени Марии Валерии, соединяющем венгерский Эстергом и словацкое Штурово. Там состоялись торжества по случаю 130-летия переправы, на которые собрались несколько сотен местных жителей. Событие носило скорее символический характер, однако именно в этой атмосфере прокремлевские лидеры решили подчеркнуть общность своих энергетических интересов.

