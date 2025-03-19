'Россия должна доказать, что хочет мира': Стубб объяснил, каким должен быть первый шаг Кремля, и высказался о перспективах Украины в ЕС и НАТО

Первым шагом по достижению мира должно быть приостановка огня. Россия должна доказать, что хочет мира, и на нее необходимо давить, чтобы обеспечить присутствие за столом переговоров.

Видео дня

Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб 19 марта во время пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он, в частности, сказал, что Украина не примет прекращения огня с условиями, и призвал давить на РФ.

"Единственное решение – Россия должна прекратить боевые действия. Украина имеет неотъемлемое право защищать себя самостоятельно и при поддержке партнеров. Это право не может быть ограничено ни одним способом, ни сейчас, ни в будущем", – сказал президент Финляндии.

Александр Стубб добавил, что "мы здесь для того, чтобы поговорить о мире через силу".

"Если вы показываете слабость перед россиянами, они обязательно ею воспользуются", – заявил финский лидер.

Он также приветствовал руководство президента США Дональда Трампа в переговорах между РФ и Украиной.

Стубб подчеркнул, что Украина является частью Европы и выразил надежду, что "скоро мы будем вместе в ЕС и НАТО".

Также он сказал, что ВСУ самые сильные и современные в Европе и Финляндии есть чему поучиться у украинцев.

Александр Стубб заверил, что финское правительство будет продолжать оказывать свою крепкую поддержку Украине.

"Мы в этом вместе. Мы, финны, понимаем, через что вы проходите. Мы остаемся рядом с вами столько, сколько нужно", – заявил он.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский 19 марта заявил, что красной линией, которую Украина не нарушит во время каких-либо мирных переговоров, является признание российскими оккупированных территорий. Стубб поддержал его, отметив, что территориальная целостность является одним из трех "столпов" государственности.

Напомним, 18 марта президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. По его итогам Кремль отверг идею полного прекращения огня на 30 дней, согласившись лишь не наносить удары по инфраструктуре и энергетике.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!