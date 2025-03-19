'Мы на это не пойдем': Зеленский назвал главную 'красную' линию на мирных переговорах. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский назвал красную линию, которую наше государство не нарушит во время мирных переговоров. Недопустимо признание российскими украинских территорий, которые захватила Россия.

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Об этом глава государства заявил во время совместного с президентом Финляндии Александером Стуббом брифинга 19 марта.

Он подчеркнул, что в настоящее время россияне не демонстрируют ни малейшего желания вступать в реальные добросовестные переговоры о прекращении войны.

"Любые переговоры – это очень хрупкая возможность закончить войну. Особенно если это касается русских, которые пока демонстрируют неготовность к окончанию войны. Что касается территорий, наверное, это будет одним из таких чувствительных и сложных вопросов на предстоящих переговорах", – отметил Зеленский.

Он добавил, что до начала мирных переговоров должен быть остановлен огонь.

"Первое – это ceasfire, даже если для нужно пройти какие-то пути, как тишина в небе, тишина на море, но все равно, дойдет до тишины на всем фронте. Это правильные шаги, если мы действительно хотим закончить войну справедливым миром. И тогда уже будем переходить к другим вопросам, среди которых, я уверен, будут подниматься территориальные вопросы. Для нас красной линией является признание украинских временно оккупированных территорий российскими. Мы на это не пойдем", – заверил глава государства.

Стубб поддержал украинского коллегу, подчеркнув, что территориальная целостность является одним из трех "столпов" государственности.

"Я думаю, что государственность базируется на трех основных принципах: независимость, суверенитет и территориальная целостность. И Финляндия в 1944 году, при сталинском "мире", потеряла две из этих основ. Мы сохранили независимость, но потеряли 10% нашей территории. И я всегда отмечаю: это те территории, где родились мои дедушки-бабушки и отец. И если перед Украиной встанет такой вопрос – мой ответ: абсолютное нет!" – отметил президент Финляндии, которая до сих пор помнит оккупацию СССР части своей территории.

Стубб добавил, что Европа поддерживает Украину в стремлении сохранить суверенитет, независимость и территориальную целостность.

"Мы работаем постоянно над обеспечением независимости, суверенных прав для Украины выбирать свой путь в Европу, на Запад, и ее территориальную целостность. Именно поэтому мы здесь. Именно поэтому дипломатия продолжается. И вот почему это такой важный момент в международных отношениях и международной истории. Потому что в Европе не было серьезных силовых территориальных захватов. И мы бы не хотели, чтобы это произошло снова. Второй мировой войны было достаточно", – заявил политик.

Зеленский также добавил, что Украина и Финляндия "точно могут быть партнерами по гарантиям безопасности".

"Я считаю, что длинная граница с русскими – это всегда будет опасность. Независимо от того, в том или ином альянсе мы с вами есть или будем. Это очень важно, чтобы страна самостоятельно имела возможности обеспечивать безопасность своим людям. Мы в этом имеем опыт и хотим делиться этим опытом. Хотим развивать совместное производство в дронах и других современных технологиях как в Украине, так и в Финляндии", – подчеркнул украинский президент.

Что касается желания российского диктатора Владимира Путина говорить о завершении войны с США без Украины, то Зеленский напомнил: это невозможно.

"Россия напала на нас. Мы отражаем эту агрессию. Это два главных субъекта этой войны, я просто констатирую факт... Война на территории Украины, агрессор – Россия. И мы живем, выживаем, мы боремся, как правильно отметил Александер, за свой суверенитет и независимость. И в этой войне мы точно победим. Что же касается того, как дальше... Без нас невозможно закончить эту войну справедливым миром", – подчеркнул президент Украины

Напомним, ранее Зеленский объяснил, чем может грозить Украине остановка разведданных США по требованию Кремля. В частности, Украина не сможет эффективно отслеживать российскую баллистику.

Также президент заявил, что Россия атаковала энергообъекты после разговора Трампа с главой Кремля, он добавил, что слова Путина снова расходятся с реальностью.

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