Россия ответила на освобождение людей с 'Азовстали' массированными ракетными ударами по Украине, – Зеленский

Во вторник, 3 мая, Украина получила первый результат эвакуационной операции из "Азовстали" в Мариуполе – женщины и дети прибыли в Запорожье. На это страна-агрессор Россия ответила массированными обстрелами украинских городов.

Об этом в новом обращении, опубликованном на официальном канале, говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что спасение 156 людей из "Азовстали" – это еще не победа, но уже результат, и выразил благодарность всем, благодаря кому это стало возможным (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Я верю, что есть шанс спасти других наших людей. Очевидно, что российские военные крайне нервно отреагировали на наши успехи – разные украинские города стали мишенями для российских ракет, для российских ударов: Львов, Винница, Киевская область, Днепропетровская область, Одесса, Харьковщина... Такой масштаб сегодняшних обстрелов однозначно свидетельствует не о том, что у России есть какая-то особая военная цель", – подчеркнул украинский лидер.

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Президент выразил убеждение, что таким образом оккупанты показывают свое бессилие.

"Чем больше таких ударов – то дальше Россия от цивилизации. От того, что называется цивилизованностью", – считает Зеленский.

Президент выразил благодарность премьер-министру Великобритании Борису Джонсону за его поддержку Украины.

"Борис обратился к нашему парламенту и нашему народу. Это были очень важные слова, теплые, дружеские, сильные. Это очень искренний жест. Я благодарен Британии и за новый пакет поддержки нашего государства, о котором господин премьер-министр сообщил сегодня", – рассказал Зеленскому.

Также он отметил, что продолжает очень полезную практику обращений в парламенты государств-наших партнеров.

"Сегодня (обратился. – Ред.) в парламент и народ Албании. Поблагодарил за поддержку, в том числе и оборонную. Отметил сердечность, с которой народ Албании поддерживает наших людей. Запланированы и другие такие обращения", – поделился украинский лидер.

Также в этот день Зеленский пообщался с представителями крупнейших глобальных компаний – в CEO Wall Street Journal и президентом Польши Анджеем Дудой.

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