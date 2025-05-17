Родился в Черкасской области, а теперь угрожает Украине: 'неудобные' факты из биографии путинского переговорщика Мединского

Помощник российского диктатора Владимира Путина, Владимир Мединский возглавлял делегацию со стороны страны-агрессора на переговорах в Стамбуле 16 мая. Этот же чиновник был главой российской миссии во время попытки достичь договоренности между Украиной и РФ весной 2022 года.

Видео дня

Несмотря на то, что путинский переговорщик родился в Украине, сейчас он всячески пытается угрожать нашему государству. OBOZ.UA рассказывает "неудобные" факты из биографии Мединского.

Родился в Украине

Владимир Мединский родился в городе Смела Черкасской области в 1970 году. Его отец, Ростислав Мединский, был военнослужащим с выдающимся послужным списком: участвовал во вводе советских войск в Чехословакию и Афганской войне, а также в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и разрушительного Спитакского землетрясения 1988 года.

После многочисленных переездов, связанных со службой, семья Мединских поселилась в Москве. Владимир намеревался пойти по пути отца, но проблемы со зрением помешали ему пройти медицинскую комиссию при поступлении в Московское высшее военное командное училище. Вместо этого, в 1987 году он поступил в престижный МГИМО на факультет международной журналистики. Будучи отличником, студент присоединился к КПСС и во время учебы проходил практику в посольствах СССР и России в Вашингтоне.

Фейковый доктор наук

Получив диплом в 1992 году, выпускник поступил в аспирантуру университета. Через пять лет, защитив диссертацию по политологии, Владимир Мединский получил кандидатскую степень, а в 1999 году стал доктором наук. Позже, когда автор этих научных трудов возглавлял Министерство культуры, его работы вызывали сомнения у экспертов.

В 2016 году эксперт сообщества "Дисернет" Иван Бабицкий вместе с двумя докторами исторических наук, обратились во Всероссийскую аттестационную комиссию с требованием лишить Владимира Мединского ученой степени. Специалисты не только обнаружили в его работах некорректные заимствования, но и поставили под сомнение квалификацию их автора.

Среди примеров некорректных утверждений упоминалось заявление претендента о том, что во времена Ивана Грозного церковные книги писались на понятном для народа русском языке, тогда как в Европе Библия была недоступна простолюдинам из-за использования латыни. Критики утверждали, что автор этих слов не обладает знаниями ни о церковнославянском языке, ни о переводе Библии на немецкий язык Мартином Лютером.

Этот и другие аргументы в конце концов убедили экспертный совет ВАК, который рекомендовал лишить Владимира Мединского ученой степени. Однако президиум этой организации большинством голосов сохранил за министром звание доктора наук. Сам он назвал обвинения абсурдными.

Громкие скандалы

Сразу после окончания вуза, в 1992 году, Владимир Мединский начал свою деятельность в бизнесе, открыв рекламное агентство "Корпорация "Я". Фирма стремительно заняла заметное место на рынке. Среди ее клиентов были банки, табачные компании и финансовые пирамиды. Некоторые аспекты ее работы привлекли внимание прессы. Один из таких эпизодов связан с банкротством "ТверьУниверсалБанка", одного из заказчиков услуг агентства.

Как выяснил конкурсный управляющий, руководство банка платило за рекламу такие суммы, что "Корпорация "Я" оказалась одним из крупнейших кредиторов банка. В итоге компания сменила название, а Владимир Мединский сначала вышел из ее руководства, оставаясь акционером, а затем передал свою долю отцу. Формальное расставание с бизнесом произошло в 2003 году, когда его избрали депутатом Госдумы.

В сферу политики ученый и рекламист пришел в 1999 году, получив приглашение в избирательный штаб блока "Родина – Вся Россия". Через два года Владимир Мединский вступил в одну из партий этого избирательного блока, которая вскоре трансформировалась в "Единую Россию". С 2003 по 2011 год дважды подряд занимал должность депутата Госдумы. В этот период доктор наук не только работал в парламенте, но и написал трехтомник "Мифы о России".

В этих книгах автор разоблачает "негативные стереотипы" о стране. Критики обвиняли его в ненаучном подходе, который сводился к замене одних мифов другими, не менее сомнительными. Потеряв мандат во время очередных выборов, Владимир Мединский в 2012 году он стал доверенным лицом диктатора Путина, а через несколько месяцев – министром культуры России.

Во время пребывания Владимира Мединского на посту министра культуры ведомство активно вмешивалось во все аспекты деятельности подчиненных учреждений, включая творческие. В 2015 году министр присоединился к требованиям наказать режиссера Тимофея Кулябина за оперу "Тангейзер", поставленную в Новосибирске. Верующие пожаловались в прокуратуру на оскорбление своих чувств. Хотя режиссер спектакля и директор театра Борис Мездрич были оправданы судом, постановку в первоначальном виде на сцену так и не вернули.

Через год фильм "Двадцать восемь панфиловцев", созданный при участии Минкульта, вызвал резкую критику историков. Они привели документы послевоенного расследования, которые доказали, что эпизод о героической обороне горстки военных был выдуман корреспондентом "Красной звезды". Владимир Мединский назвал скептиков "мразями", которые усомнились в "святой легенде".

Во времена работы Мединского в Министерстве культуры ведомство также было фигурантом многочисленных скандалов, связанных с финансовыми злоупотреблениями. В 2016 году ФСБ открыла уголовное дело о крупных хищениях, в которых, по данным спецслужбы, участвовали руководители Минкульта в сговоре с подрядчиками. Среди объектов были, в частности, Эрмитаж в Петербурге и Новодевичий монастырь в Москве. Аресты коснулись ближайшего окружения Владимира Мединского. Однако, в 2020 году он покинул свой пост, так и не получив серьезных претензий со стороны власти.

После увольнения с должности министра культуры, Владимир Мединский занял позицию советника президента России. Это позволило ему сохранить, а возможно, и усилить доступ к Владимиру Путину. Президент РФ регулярно высказывает взгляды на российскую историю, которые очень близки к позиции Мединского как председателя Российского военно-исторического общества (РВИО). Среди таких взглядов, например, представление о русских, украинцах и белорусах как о "триедином народе", а Украине – как о неотъемлемой части РФ. Политологи и журналисты считают близость взглядов советника и руководителя России одной из возможных причин назначения Владимира Мединского главой делегации на переговорах по завершению войны в Украине.

Конфуз в Стамбуле

Во время переговоров в Турции 16 мая, так называемый "историк" и "писатель" Владимир Мединский пытался обосновать позицию своей страны, ссылаясь на вымышленные цитаты Наполеона и Отто фон Бисмарка. Эти "цитаты" опровергает даже российская организация, которую возглавляет сам Мединский.

В интервью российским пропагандистам Мединский продемонстрировал папку с документами, утверждая, что с ее помощью представители делегации "цитировали, напоминали" факты украинским оппонентам. В частности, по его словам, прекращение огня во время переговоров якобы невозможно, потому что такого не было во время прошлых военных конфликтов, а люди, которые этого хотят, "истории не знают".

"Как говорил Наполеон, война и переговоры ведутся одновременно", – подчеркнул он.

Мединский также обосновал требование России к Украине передать часть своих территорий, ссылаясь на цитату, которую он приписал канцлеру Германии Отто фон Бисмарку.

"Бисмарк всегда говорил: "Никогда не пытайтесь обмануть россиян и что-то у них украсть, потому что пройдет время, и рано или поздно россияне всегда приходят за своим", – сказал он.

По словам руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко, эта цитата не подтверждена в аутентичных высказываниях Бисмарка и "считается апокрифической".

"Ни в одних мемуарах, речах или письмах Отто фон Бисмарка не найдено таких слов. Немецкие историки, в частности сотрудники Фонда Бисмарка, прямо опровергли подобные "высказывания", – пояснил глава ЦПД.

Напомним, 16 мая в Стамбуле сначала состоялись трехсторонние переговоры делегаций Украины, США и Турции. После этого была проведена встреча украинской и российской делегаций при посредничестве турецкой стороны.

Как сообщал OBOZ.UA, во время переговоров российская сторона озвучивала требования, которые являются неприемлемыми для Украины. Наша делегация готовилась к такой ситуации и прекрасно справилась. Основная позиция Украины остается неизменной.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!