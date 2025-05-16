Мединский в Стамбуле объяснял позицию России цитатами Наполеона и Бисмарка, которых они никогда не говорили и которые опровергло его же общество

Так называемый "историк" и "писатель", глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский пытался объяснить позицию своей страны вымышленными цитатами Наполеона и Отто фон Бисмарка. Причем эти "цитаты" опровергает даже российская организация, которую возглавляет сам Мединский.

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На это обратил внимание руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко. Глава ЦПД даже предложил собственную цитату о крови и лживости оккупантов.

Мединский в интервью российским пропагандистам показал папку с документами и заявил, что с помощью нее представители делегации "цитировали, напоминали" факты украинским оппонентам. В частности, по его словам, прекращение огня во время переговоров якобы невозможно, потому что этого не было во время военных конфликтов в прошлом, а люди, которые этого хотят, "истории не знают".

"Как говорил Наполеон, война и переговоры ведутся одновременно", – сказал он.

Как отмечает руководитель ЦПД, исторические источники не фиксируют таких слов императора.

Также Мединский объяснил требование к Украине отдать россиянам свои территории цитатой, которую он приписал канцлеру Германии Отто фон Бисмарку.

"Бисмарк всегда говорил: "Никогда не пытайтесь обмануть русских и что-нибудь у них украсть, потому что пройдет время, и рано или поздно русские всегда приходят за своим", – сказал он.

"На самом деле эта цитата не имеет подтверждения в аутентичных высказываниях Бисмарка и считается апокрифической. Ни в одних мемуарах, речах или письмах Отто фон Бисмарка не найдено таких слов. Немецкие историки, в частности сотрудники Фонда Бисмарка прямо опровергли подобные "высказывания", – отметил лейтенант Андрей Коваленко.

Более того, пока также говорят и в российском военно-историческом обществе, которое создал и возглавляет сам Мединский.

"А вот моя цитата: нет среди россиян того, кто когда-то не соврал. Ложь – это кровь российская", – отметил руководитель ЦПД.

Как сообщал OBOZ.UA, Мединский – один из идеологов новейшего рашизма, самый одиозный российский министр культуры, автор так называемых "учебников ненависти" по истории России. А еще он "наш землячок, как писал Тарас Шевченко, из города Смела, что на Черкасщине", напоминает Николай Томенко.

16 мая в Стамбуле сначала состоялись трехсторонние переговоры делегаций Украины, США и Турции. После этого была проведена встреча украинской и российской делегаций при посредничестве турецкой стороны.

Во время переговоров российская сторона озвучивала требования, которые являются неприемлемыми для Украины. Наша делегация готовилась к такой ситуации и прекрасно справилась. Основная позиция Украины остается неизменной.

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