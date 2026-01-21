'Россия не выиграет войну': Буданов сделал заявление о мирных переговорах и объяснил, почему Кремль нельзя исключить из процесса. Видео

Россия не находится в выигрышной позиции в войне против Украины, иначе самого переговорного процесса не существовало бы. В то же время переговоры продолжаются, и Украина принимает в них непосредственное участие.

При этом полностью исключить Россию из мирного процесса невозможно, несмотря на все попытки сделать это раньше. Об этом заявил глава Офиса президента Кирилл Буданов.

По словам Буданова, утверждение о том, что Россия якобы выиграет войну, не соответствует реальности. Он подчеркнул, что если бы одна из сторон уже победила, переговоры потеряли бы смысл. Факт того, что переговорный процесс продолжается, свидетельствует об обратном.

"Россия не выигрывает войну. Если бы она выигрывала или выигрывала, мы бы здесь об этом не говорили", - подчеркнул он.

Буданов также подчеркнул, что Украина не только имеет место за столом переговоров, а уже находится в активном процессе.

По его словам, он лично участвовал в подготовительной работе с представителями президента США Дональда Трампа, в частности во время поездки в Майами.

"Мы в процессе, поймете это правильно. Этот процесс, слава Богу, не идет без нас", – сказал он.

Отдельно Буданов остановился на вопросе участия России в мирном процессе. Он отметил, что несмотря на нежелание и сложность такого взаимодействия, полностью исключить Кремль из переговоров невозможно. Попытки сделать это продолжались годами, однако результата не дали.

"Надо понять, что есть неприятные люди, есть неприятные страны, возможно даже. Но закрытие глаз на это не поможет. Мы должны иметь с ними дело. К сожалению, так случилось, что нам придется это делать и пришлось это делать", – сказал Буданов.

Он также поблагодарил США, странам Европы и Канаде за постоянную поддержку Украины на протяжении всех лет полномасштабной войны, подчеркнув, что международная помощь остается критически важной.

Напомним, Кирилл Буданов, Рустем Умеров и Давид Арахамия 18 января завершили очередные переговоры с американской делегацией. Стороны, в частности, договорились продолжить работу на уровне команд во время следующего этапа консультаций в Давосе.

Также стало известно, что на днях Дональд Трамп обвинил Украину в затягивании мирных переговоров, тогда как Владимир Путин, по его словам,"готов подписать соглашение". В чем именно президент США разглядел готовность Кремля прекратить войну – он не уточнил.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Bloomberg, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в ближайшее время планируют приехать в Москву, чтобы встретиться с Путиным. Визит американцев может состояться уже в январе, тогда как Дональд Трамп заявил, что он об этом ничего не знает.

