'Исчезнет как империя': Буданов описал будущее России и назвал ключевые факторы

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что исторические периоды, которые переживала Россия, не изменили жизнь ее граждан. Кремль до сих пор использует как царскую, так и большевистскую идеологию.

Об этом он заявил в интервью ливанской газете Al-Modon. По его словам, даже политика России до сих пор оставалась как бы заимствованной у двух эпох.

"Смена режимов в России не изменила ее сути. Независимо от ее нынешнего названия, ее главная идеология осталась неизменной. Российская власть никогда не ставила своей целью улучшить условия жизни своих граждан, ни в царскую эпоху, ни в советскую, ни на нынешнем этапе олигархического капитализма", — сказал Буданов.

По его словам, необходимо создать условия, чтобы Россия прекратила чувствовать свою имперскость. Когда либо крупные регионы, либо автономные округа России начнут отделяться от нее — Россия как империя исчезнет навсегда.

"В целом политика нынешнего президента России не сильно отличается от политики царской или советской эпох. Не следует ожидать, что Россия снова изменится под влиянием внутренних факторов. Вместо этого следует создать условия, при которых Россия как империя исчезнет. На ее территории должны сформироваться несколько региональных национальных государств, каждое из которых будет заботиться о благополучии своего народа. Только тогда Украина, Европа и весь мир почувствуют себя в большей безопасности", — сказал глава Офиса президента Украины.

Заявления Кирилла Буданова — последняя информация

Напомним, ранее Кирилл Буданова заявил, что во время переговоров украинская сторона поднимала вопрос возможной встречи президента Владимира Зеленского с Владимиром Путиным. Однако окончательного ответа со стороны страны-агрессора пока не получено.

Кроме того, британская газета The Guardian сообщила, что Украина готовилась к полномасштабному вторжению России еще до официального признания угрозы. Тогда Кирилл Буданов, находясь на должности начальника ГУР, и тогдашний главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный тайно планировали оборону, пока президент Владимир Зеленский не верил в вероятность атаки. Разведчики и военные действовали под прикрытием "учений", чтобы подготовить страну к войне и обеспечить стратегические позиции.

Как сообщал OBOZ.UA, до этого глава Банковой заявил, что Россия не находится в выигрышной позиции в войне против Украины, иначе самого переговорного процесса не существовало бы. Если бы одна из сторон уже победила, переговоры потеряли бы смысл.

