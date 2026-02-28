Глава Офиса президента Кирилл Буданов, несмотря на свою военную специальность, верит в мирные переговоры и их результативность. В любом случае "война это всегда движение вниз", убежден бывший глава Главного управления разведки. А мирное соглашение принесет не только завершение кровопролития, но и дальнейшее устойчивое развитие страны.

Видео дня

В целом, успех в переговорах "будет так же нашей победой". Об этом Кирилл Буданов рассказал в интервью для "Мы – Украина".

Верю в переговоры

"Сейчас идут, параллельно с ведением боевых действий, мирные переговоры. Я все же в них верю, как бы там скептически на это все многие не смотрели. И надеюсь, что мы добьемся успеха, потому что это будет так же наша победа. Это будет означать устойчивое развитие, дальнейшее устойчивое развитие Украины, завершение кровопролития, будущее для нас всех, для нашего государства. Война это всегда движение вниз", – подчеркнул бывший глава ГУР.

Он также добавил, что сейчас представители военной подгруппы на переговорах "в принципе пришли к выводам", как должен работать мониторинг прекращения огня.

Времени уже не так много

Зато территориальный вопрос до сих пор остается наиболее "горячим", говорит Кирилл Буланов.

"Между двумя абсолютными опполярными позициями мы ищем компромисс. Мы еще его до конца не нашли, надеюсь, что найдем. Времени у нас не так много на это. В конце концов придется констатировать, что либо мы нашли решение и мы все, все абсолютно, завершаем эту войну, или так же мы все берем на себя ответственность, что мы решение не нашли и продолжаем убивать друг друга, что мы делаем довольно таки качественно и профессионально", – отметил глава ОП.

Переговорный процесс сейчас

Напомним, что Россия рассматривает возможность прекращения мирных переговоров под эгидой США, если Украина не согласится уступить территорию Донбасса. В Кремле считают, что без согласия Киева на вывод войск из подконтрольной части Донецкой области дальнейшие консультации потеряют смысл.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский сделает все для достижения мира, в частности он готов и лично встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным. Такие переговоры путем давления на Россию могли бы организовать Соединенные Штаты, которые сегодня "даже сильнее, чем они о себе думают".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!