Регулирование деятельности Telegram в Украине: комитет Рады поддержал законопроект

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной политики поддержал законопроект №11115 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно регулирования деятельности платформ общего доступа к информации, через которые распространяется массовая информация". Речь идет о проекте закона, который позволит регулирование деятельности мессенджера Telegram в Украине.

Об этом сообщил депутат Ярослав Железняк. Народный избранник добавил, что хотя законопроект существует, сам механизм регулирования деятельности мессенджера еще "не продуман".

О чем речь

Законопроект №11115 предусматривает, что "платформы должны официально раскрыть, кто их владельцы и как они финансируются"; также такие платформы "должны иметь контакт с украинским государством через уполномоченный орган". В "случаях терроризма, мошенничества или угроз национальной безопасности" закон обязывает платформы "оперативно реагировать и сотрудничать" с властями.

"Если этого не происходит – предусмотрены санкции: от финансовых до ограничений в использовании этих платформ государственными органами, банками и структурами, работающими с персональными данными граждан", – объяснил нардеп.

Пояснения авторов

В пояснительной записке к проекту закона ссылаются на ранее принятый закон Украины "О медиа". Благодаря последнему под действие украинского законодательства попал ряд новых медиа-сервисов, "которые до того никак не регулировались".

"Предложенное законом "О медиа" регулирование осталось не полным, что проявилось в невозможности эффективного реагирования со стороны государства на ряд проблем в информационной сфере. В условиях полномасштабной агрессии против Украины эти проблемы создают очевидные угрозы национальной безопасности", – указано в документе.

Механизм действий

Законодатели утверждают, что "платформы общего доступа к информации не имеют специального регулирования, их провайдеры не отнесены к субъектам в сфере медиа и не имеют никаких обязанностей по защите персональных данных, блокированию незаконного контента, системы коммуникации с владельцами страниц/ каналов по распространению ими недостоверной информации".

Однако в предложенном законопроекте указанный механизм "специального регулирования" окончательно еще не определен.

"От себя скажу, что здесь важно будет ко второму чтению подумать о практических механизмах реализации этих санкций (потому что с Telegram это сложно технически), но в целом направление мысли правильное", – признал Железняк.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее бизнесмен и мажоритарный владелец "Forbes Украина" Артур Гранц подал судебный иск против администратора Telegram-канала "Джокер" Романа Кравца. Как известно, обвинения касаются систематического информационного боулинга в канале.

