Бизнесмен и мажоритарный владелец "Forbes Украина" Артур Гранц подал судебный иск против администратора Telegram-канала "Джокер" Романа Кравца. Обвинения касаются систематического информационного буллинга.

Видео дня

Об этом сообщил руководитель Института информационной безопасности Артем Биденко в своем блоге для "Украинской правды". По его информации, Гранцу удалось собрать непосредственные доказательства того, чтоадминистратором канала является именно Кравец.

"Это редкость – ведь анонимность и является главным защитным механизмом этого рынка. Поскольку юридическое лицо Telegram – компания Telegram FZ LLC – зарегистрирована в ОАЭ, дело рассматривают именно там. Суд иск принял иск. Если Гранц выиграет, Кравцу грозят не только значительные финансовые потери, но и реальное заключение", – заявил Биденко.

Подробности дела

Биденко отметил, что это дело показательно не только с точки зрения возможной ответственности.

"Оно еще раз подтверждает очевидное: Telegram давно является полноценным рынком, где информационное влияние открыто монетизируют, а подавляющее большинство участников этого рынка не платит с этого никаких налогов. Без договоров, без отчетности, без обязательств", – отметил эксперт.

По его словам, одной из главных причин этой проблемы является анонимность большинства Telegram-каналов, из-за которой невозможно установить ответственных за распространение манипуляций или кампаний по дискредитации.

"Кто пишет эти тексты? Кто решает, кого сегодня "топить", а кого хвалить? Чьи деньги за этим стоят – политиков, бизнеса, внешних игроков? Ответов нет. А без имени, редакции и юридического владельца в публичном поле – нет и персональной ответственности за ложь, манипуляцию или кампанию дискредитации", – говорит Биденко.

Среди необходимых шагов он, в частности, назвал регистрацию каналов с большой аудиторией как субъектов информационной деятельности, раскрытие рекламы и платного контента, а также налоговую ответственность.

"Во-первых, регистрация каналов с большой аудиторией – скажем, более 50 тысяч подписчиков – как субъектов информационной деятельности. Во-вторых, раскрытие рекламы и платного контента. Если канал получает деньги за публикацию – читатель должен об этом знать. Это не цензура, это базовая прозрачность, которую ЕС уже закрепил в Digital Services Act. В-третьих, налоговая ответственность. Рынок Telegram-рекламы в Украине – миллионы гривен в год. Большая часть из них проходит вне какого-либо учета. Это вопрос не только медиаэтики, но и прямой ответственности фискальных органов", – считает Биденко.

Кто такой Роман Кравец

Роман Кравец ранее фигурировал в журналистских расследованиях как лицо, связанное с анонимным Telegram-каналом "Джокер". Об этом сообщали расследователи hromadske, которые исследовали происхождение и администрирование канала.

В материалах отмечалось, что "Джокер" долгое время оставался анонимным, однако журналисты установили связь между каналом и Кравцом. Сам Telegram-канал публиковал политические сообщения и комментарии, которые активно обсуждались в публичном пространстве.

В 2022 году Служба безопасности Украины информировала, что Telegram-канал "Джокер" попадал в поле зрения правоохранительных органов. В СБУ отмечали, что канал использовался неустановленными лицами для деструктивной информационной деятельности.

По оценке силовиков, такая деятельность могла наносить ущерб государственной безопасности Украины. В то же время в публичных сообщениях речь не шла об объявлении подозрений или вынесении судебных решений по этому делу.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Центральная избирательная комиссия признала Кравца избранным народным депутатом Украины. Решение приняли после того, как Верховная Рада досрочно прекратила полномочия депутата Дмитрия Наталухи, однако сам Кравец публично подтвердил, что отказывается от парламентского мандата.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!