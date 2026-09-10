В «Слуге народа» до последнего пытались защитить генпрокурора Кравченко на фоне скандала, – Осадчук

Во фракции "Слуга народа" и среди депутатов проправительственного большинства до последнего пытались защитить генерального прокурора Украины Руслана Кравченко на фоне скандала вокруг дела "Карфаген". В частности, 7 сентября в парламенте велась сложная дискуссия о назначении заседания комитета по правоохранительной деятельности и возможном решении в отношении генпрокурора.

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Об этом первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Андрей Осадчук рассказал в эфире Radio NV. Он отметил, что 7 сентября было назначено заседание правоохранительного комитета на 14:00 8 сентября, которое должно было стать возможностью обсудить ситуацию с Кравченко.

Заседание комитета открыли и сразу же закрыли

По словам Осадчука, он считал это заседание возможностью убедить Кравченко немедленно уйти в отставку, поскольку этот вопрос касался не только его личной репутации, но и репутации системы прокуратуры, правоохранительных органов и государства.

Однако после того, как 7 сентября Кравченко сам заявил об отставке, комитет решил не вступать с ним в дискуссию. 8 сентября заседание открыли и сразу же закрыли.

"Господин Кравченко присутствовал. И, наверное, это первый раз, когда он лично явился в наш комитет. И мы договорились с коллегами — и это, по-видимому, консенсус всех депутатских групп и фракций, представленных в комитете по правоохранительной деятельности, — что как только в секретариате нашего комитета будет подготовлен официальный документ, а именно заявление об отставке, мы в течение, я думаю, 24 часов созовем заседание комитета, где уже максимально подробно обсудим этот вопрос и дадим возможность всем желающим из присутствующих задать все вопросы господину генеральному прокурору", – пояснил Осадчук.

Позиция "Слуги народа" изменилась после визита к президенту

Народный депутат также заявил, что 7 сентября "и руководство "Слуги народа", и депутаты проправительственного большинства" были настроены максимально защищать Кравченко. Из-за этого дискуссия о назначении комитета на 14:00 проходила очень сложно, а обсуждение возможного решения было еще сложнее.

Осадчук пояснил, что в случае отказа Кравченко добровольно уйти в отставку Верховная Рада должна была бы начать процедуру выражения ему недоверия. Для этого под соответствующим проектом постановления нужно было бы собрать 150 подписей, однако пока запускать эту процедуру не будут.

"По состоянию на [7 сентября] было очевидно, что его пытаются выгораживать, совершенно очевидно. После того как он побывал у президента и написал заявление об отставке, ситуация, очевидно, изменилась. Тональность коалиционеров, конечно, изменилась", – отметил Осадчук.

Депутат выразил надежду, что Верховная Рада проголосует за отставку Кравченко 15 или 16 сентября.

Напомним, 7 сентября Руслан Кравченко подал заявление об отставке с поста генерального прокурора. Он назвал это решение политическим и заявил, что принял его осознанно.

Как писал OBOZ.UA, в рамках операции "Карфаген" в Офисе генерального прокурора отстранили семерых сотрудников. Сам Кравченко заявлял, что не планирует самостоятельно покидать пост, однако готов уйти в отставку, если об этом попросит президент или Верховная Рада.

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