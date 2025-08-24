'Развиваем собственное производство': Зеленский показал Карни новейшие украинские разработки оружия. Видео

Во время визита премьер-министра Канады Марка Карни президент Владимир Зеленский показал ему новейшие украинские разработки оружия. Во время импровизированной экскурсии он подчеркнул, что "собственное производство развивается".

Видео дня

Видео посещения "тайного места" президент опубликовал в своем Telegram. Зеленский также поблагодарил Карни за поддержку и готовность работать дальше "ради безопасности наших страны".

"Сегодня вместе с премьер-министром Канады Марком Карни увидели новейшие украинские разработки. Это оружие и техника, которые создаются здесь, в Украине, для защиты нашего государства. Спасибо всем, кто вовлечен в эту работу. Мы развиваем собственное производство, и это важно", – говорится в подписи к видео.

Президент рассказал, что встретился с министрами обороны стран-партнеров, которые приехали в Киев в День Независимости.

"Это большой знак солидарности с нашими воинами и со всем украинским народом. Говорили о важности развития оборонной промышленности Украины, о сотрудничестве в различных форматах и о гарантиях безопасности для Украины, которые важны и для будущего нашего государства, и для безопасности всей Европы", – резюмировал президент.

Напомним, что в воскресенье, 24 августа, во время визита в Киев премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что власти страны рассматривают возможность отправки своих военных дляобеспечения безопасности Украины. Эту информацию также подтвердил и президент Владимир Зеленский.

Что предшествовало

Премьер-министр Канады высоко оценил лидерство и инициативу президента США Дональда Трампа в вопросе мирного урегулирования российско-украинской войны. В то же время он подчеркнул, что решение о будущем страны должен принимать украинский народ.

За несколько дней до визита Карни сделал заявление относительно гарантий безопасности для украинского государства. По его мнению, они должны начинаться с сильной украинской армии – на суше, в море и воздухе. Политик добавил, что Канада активно участвует в обсуждении будущих гарантий безопасности Украины.

Напомним, что премьер-министр Канады Марк Карни приехал в Киев в День Независимости, 24 августа. Он заявил, что его страна усиливает свою поддержку и усилия на пути к миру.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!