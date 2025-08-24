"Развиваем собственное производство": Зеленский показал Карни новейшие украинские разработки оружия. Видео
Во время визита премьер-министра Канады Марка Карни президент Владимир Зеленский показал ему новейшие украинские разработки оружия. Во время импровизированной экскурсии он подчеркнул, что "собственное производство развивается".
Видео посещения "тайного места" президент опубликовал в своем Telegram. Зеленский также поблагодарил Карни за поддержку и готовность работать дальше "ради безопасности наших страны".
"Сегодня вместе с премьер-министром Канады Марком Карни увидели новейшие украинские разработки. Это оружие и техника, которые создаются здесь, в Украине, для защиты нашего государства. Спасибо всем, кто вовлечен в эту работу. Мы развиваем собственное производство, и это важно", – говорится в подписи к видео.
Президент рассказал, что встретился с министрами обороны стран-партнеров, которые приехали в Киев в День Независимости.
"Это большой знак солидарности с нашими воинами и со всем украинским народом. Говорили о важности развития оборонной промышленности Украины, о сотрудничестве в различных форматах и о гарантиях безопасности для Украины, которые важны и для будущего нашего государства, и для безопасности всей Европы", – резюмировал президент.
Напомним, что в воскресенье, 24 августа, во время визита в Киев премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что власти страны рассматривают возможность отправки своих военных дляобеспечения безопасности Украины. Эту информацию также подтвердил и президент Владимир Зеленский.
Что предшествовало
Премьер-министр Канады высоко оценил лидерство и инициативу президента США Дональда Трампа в вопросе мирного урегулирования российско-украинской войны. В то же время он подчеркнул, что решение о будущем страны должен принимать украинский народ.
За несколько дней до визита Карни сделал заявление относительно гарантий безопасности для украинского государства. По его мнению, они должны начинаться с сильной украинской армии – на суше, в море и воздухе. Политик добавил, что Канада активно участвует в обсуждении будущих гарантий безопасности Украины.
Напомним, что премьер-министр Канады Марк Карни приехал в Киев в День Независимости, 24 августа. Он заявил, что его страна усиливает свою поддержку и усилия на пути к миру.
