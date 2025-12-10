Китай нацелился на российские ресурсы, а Кремль хочет дестабилизировать Украину: Зеленский заслушал доклад руководителя Службы внешней разведки
В среду, 10 декабря, президент Владимир Зеленский заслушал доклад руководителя Службы внешней разведки Украины Олега Иващенко. Глава государства подчеркнул, что Россия пытается дестабилизировать ситуацию вокруг Украины.
Кроме того, по результатам разговора стало известно о заинтересованности Китая в ресурсах страны-агрессора и усилении сотрудничества между сторонами в военной сфере. Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале.
"Доклад руководителя Службы внешней разведки Украины Олега Иващенко. Много деталей относительно внешнеполитической ситуации вокруг Украины и экономической ситуации в России – зависимости ее компаний и государственной системы от китайских инвестиций, технологий и политических приоритетов", – подчеркнул Зеленский.
Сотрудничество между Москвой и Пекином усиливается
Глава государства сообщил о тенденции к фактической передаче части российских территорий под растущее влияние Китая. Это проявляется в использовании земель со значительными ресурсами и продаже Пекину дефицитных материалов. Зафиксирована также активизация сотрудничества между двумя странами, в частности в военно-промышленной сфере. В частности, аналогичные данные подтверждает и разведка партнеров Украины.
"Поручил СВР более предметно отслеживать сотрудничество между Москвой и Пекином и во всех аспектах, касающихся национальных интересов Украины, и во всех аспектах, касающихся интересов наших партнеров в Европе и Америке. Глобальная безопасность не должна проигрывать из-за того, что в России не уменьшается аппетит к агрессии", – написал президент.
Иващенко также проинформировал о политических операциях, которые Россия разворачивает с целью дестабилизации ситуации в Украине. По словам украинского лидера, государство планирует противодействовать и пресекать деятельность всех структур, способствующих противнику. Отдельное внимание было уделено работе внешней разведки, направленной на возвращение похищенных украинских детей и проведение обменов пленными.
В итоге Зеленский поблагодарил всех, кто помогает решать важные вопросы.
Напомним, накануне президент Украины отмечал, что Китай имеет влияние на Россию и на диктатора Владимира Путина лично. Учитывая это, Пекин мог бы внести вклад в завершение войны в Украине, однако ему невыгодно окончание этого конфликта.
Как писал OBOZ.UA, ранее Си Цзиньпин открестился от обвинений Запада в том, что Пекин оказывает помощь Москве. По словам председателя КНР, Пекин надеется на достижение справедливого и обязывающего соглашения для завершения российско-украинской войны. Он подчеркнул, что это соглашение должно быть приемлемо для всех сторон.
