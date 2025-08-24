"Усиливаем поддержку": новый премьер Канады впервые приехал в Украину. Видео

Премьер-министр Канады Марк Карни приехал в Киев в День Независимости, 24 августа. Он заявил, что его страна усиливает свою поддержку и усилия на пути к миру.

Об этом политик сообщил в соцсети Х. Для него это первый официальный визит в Украину на этой должности.

"В этот День Независимости Украины, в этот критический момент в истории страны, Канада усиливает свою поддержку и усилия на пути к справедливому и прочному миру в Украине", – написал Карни.

На вокзале в Киеве иностранного гостя встречали руководитель Офиса президента Андрей Ермак вместе с министром иностранных дел Андреем Сибигой.

"В этот особый день – День Независимости Украины – для нас важно чувствовать поддержку друзей. И Канада всегда рядом. Мы ценим помощь и солидарность. Это придает нам сил в борьбе и на пути к общей победе. Вместе мы сильнее", – прокомментировал глава ОПУ.

Что предшествовало

Премьер-министр Канады высоко оценил лидерство и инициативу президента США Дональда Трампа в вопросе мирного урегулирования российско-украинской войны. В то же время он подчеркнул, что решение о будущем страны должен принимать украинский народ.

За несколько дней до визита Карни сделал заявление относительно гарантий безопасности для украинского государства. По его мнению, они должны начинаться с сильной украинской армии – на суше, в море и воздухе. Политик добавил, что Канада активно участвует в обсуждении будущих гарантий безопасности Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, 24 августа президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с 34-й годовщиной Независимости. Глава государства подчеркнул, что сейчас строится Украина, которая будет иметь достаточно силы и мощи, чтобы жить в безопасности и мире.

