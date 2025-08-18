Премьер-министр Канады Марк Карни высоко оценил лидерство и инициативу президента США Дональда Трампа в вопросе мирного урегулирования российско-украинской войны. В то же время он подчеркнул, что решения о будущем Украины должны приниматься украинским народом.

По словам Карни, российский диктатор Владимир Путин в прошлом доказал, что ему нельзя доверять. Об этом говорится в заявлении на сайте правительства Канады.

Канада ценит дипломатические усилия

Во время заседания Коалиции желающих в формате видеоконференции премьер Канады похвалил лидерскую позицию президента Трампа в предоставлении возможности положить конец незаконной войне. Также он отметил, что Соединенные Штаты открыты в предоставлении гарантий безопасности в дополнение к усилиям коалиции по обеспечению долгосрочного мира и безопасности в Украине и в Европе.

Карни подчеркнул, что предстоящая встреча американского президента Трампа и президента Украины Владимира Зеленского при участии европейских лидеров и генерального секретаря НАТО соответствует принципу, согласно которому ни одно решение по Украине не должно приниматься без Украины. По его словам, в этом контексте одним из наиболее важных вопросов остается обеспечения долгосрочной безопасности Украины, Европы и евроатлантического сообщества.

Путину нельзя верить

Премьер-министр Каналы подчеркнул, что диктатор Путин в прошлом доказал, что ему нельзя доверять. Поэтому необходимо усилить дипломатические меры, оказывая постоянное военное и экономическое давление на Россию с целью прекращения её агрессии.

"Сильные украинские вооружённые силы должны обеспечить долгосрочный мир и безопасность Украины, подкреплённые твёрдыми и надёжными гарантиями безопасности со стороны "Коалиции желающих" и Соединённых Штатов", – заявил премьер Канады.

Премьер-министр Карни подтвердил поддержку Украины, в том числе посредством предоставления дополнительной военной помощи в размере 2 миллиардов долларов, кредита в размере 2,3 миллиарда долларов в рамках Инициативы G7 по ускоренному использованию чрезвычайных доходов, а также последнего раунда санкций Канады против России и её сообщников.

Что предшествовало

После саммита на Аляске 15 августа президент США Трамп позвонил Зеленскому. К разговору присоединились лидеры стран-членов НАТО. Во время разговора, как отмечали неназванные источники, Трамп признался, что Путин отказался от прекращения огня, заявив, что хочет сразу обсуждать "всеобъемлющее мирное соглашение".

Напомним, в сети появился перечень требований, которые российский диктатор Владимир Путин выдвигает для окончания войны против Украины. Фактически главарь Кремля не отказался ни от каких своих условий, которые ранее неоднократно озвучивались представителями страны-агрессора.

