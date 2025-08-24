'Мы работаем над условиями': Карни не исключал присутствие канадских войск в Украине

В воскресенье, 24 августа, во время визита в Киев премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что власти страны рассматривают возможность отправки своих военных дляобеспечения безопасности Украины. Эту информацию также подтвердил и президент Владимир Зеленский.

Видео дня

Об этом сообщил Офис украинского лидера. Во время встречи, в частности, политики говорили о присутствии канадских войск в Украине.

"Мы работаем над условиями", – отметил канадский премьер, не разглашая деталей.

Марк Карни добавил, что Канада поддерживает усилия США ради достижения справедливого и прочного мира в Украине, для которого нужны сильные гарантии безопасности на земле, в море и в воздухе. Поэтому Канада рассматривает возможность отправки своих военных для обеспечения безопасности Украины.

Об этом также сообщил и Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что"мы рассчитываем на присутствие канадских сил в Украине".

Зеленский добавил, что важно, чтобы Канада участвовала в наработке гарантий безопасности для Украины на одном уровне со странами Европы.

Кроме того, среди ключевых тем встречи, по его словам, обсуждались совместное производство дронов, гарантии безопасности, сотрудничество в энергетике, санкции против России и возвращение похищенных страной-агрессором детей.

"У нас очень содержательная встреча. Есть важные подписанные документы, есть четкие договоренности – план действий по реализации соглашения по безопасности между нашими странами, также соглашение об административной помощи в таможенных делах было подписано на уровне наших министров и договоренность по производству дронов. Это важно, это приоритет", – рассказал Зеленский.

Что предшествовало

Премьер-министр Канады высоко оценил лидерство и инициативу президента США Дональда Трампа в вопросе мирного урегулирования российско-украинской войны. В то же время он подчеркнул, что решение о будущем страны должен принимать украинский народ.

За несколько дней до визита Карни сделал заявление относительно гарантий безопасности для украинского государства. По его мнению, они должны начинаться с сильной украинской армии – на суше, в море и воздухе. Политик добавил, что Канада активно участвует в обсуждении будущих гарантий безопасности Украины.

Напомним, что премьер-министр Канады Марк Карни приехал в Киев в День Независимости, 24 августа. Он заявил, что его страна усиливает свою поддержку и усилия на пути к миру.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!