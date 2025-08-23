'На суше, в море и в воздухе': премьер Канады назвал главную гарантию безопасности Украины

Премьер-министр Канады Марк Карни сделал заявление относительно гарантий безопасности для Украины. Он считает, что они должны начинаться с сильной украинской армии.

Видео дня

Для этого надо обеспечить поддержку нашей армии. Об этом Карни сказал в пятницу, 22 августа, в Оттаве, передает "Укринформ".

"Любые гарантии безопасности должны начинаться с мощной украинской армии. Речь идет о вооружении, обучении, выносливости", – отметил он.

Карни подчеркнул, что безопасность Украины должна быть всеобъемлющей: на суше, в море и в воздухе. Члены "коалиции желающих" будут иметь возможность поддержать все эти элементы.

"Посмотрим, какую роль Канада будет играть в рамках этой многочисленной группы", – сказал премьер-министр.

Политик добавил, что Канада активно участвует в обсуждении будущих гарантий безопасности Украины.

"Обязательным является участие США, но Канада тоже потенциально будет иметь важную роль", – заверил он.

Ранее Карни говорил о том, что решение о будущем Украины должен принимать украинский народ. По словам канадского премьера, российский диктатор Владимир Путин в прошлом доказал, что ему нельзя доверять.

Какими Украина видит гарантии безопасности

Президент Владимир Зеленский заявил, что гарантии безопасности Украины должны быть по аналогу статьи 5 НАТО о коллективной обороне. А также предусматривать финансирование украинской армии. Речь идет именно о такой численности и качестве украинского войска, которое будет защитой для Украины.

По словам президента, сейчас фактически ежедневно продолжаются переговоры по конкретному наполнению гарантий безопасности для Украины. А дискуссии по этому поводу происходят на уровне советников по вопросам безопасности государств-партнеров, наших военных и дипломатов всех команд.

Зеленский также сказал, что не понимает, почему в Москве поднимают вопрос о гарантиях безопасности, ведь именно РФ является страной-агрессором и именно она напала на нашу страну, а не наоборот. А вот Украине нужны гарантии безопасности для того, чтобы четко знать, что Россия не нападет снова.

Он отметил, что Россия использует ультиматумы, чтобы отсрочить окончание войны.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский отметил, что Украина вместе с партнерами во всем мире работает над тем, чтобы следующим поколениям украинцев не пришлось проходить через войну. Ключом к этому являются надежные гарантии безопасности для нашего государства.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!