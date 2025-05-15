Разведка США оценила запасы и темпы производства крылатых и гиперзвуковых ракет РФ

Страна-агрессор Россия сейчас имеет в запасе от 300 до 600 крылатых ракет большой дальности. Это все Х-101 воздушного базирования, и Р-500 от ОТРК "Искандер" и "Калибр" морского базирования. Арсенал Х-47М2 "Кинжал", "Циркон", боевых блоков "Авангард" и других видов гиперзвукового вооружения РФ сейчас составляет 200-300 единиц.

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Такую выборку из "несекретных данных" обнародовала военная разведка США. В то же время эксперты Defense Express на основе этих данных сделали вывод – РФ уже проигрывает гонку вооружений своему "стратегическому партнеру" Китаю.

Указанная выборка Управления военной разведки США является анализом имеющихся ядерных угроз и краткосрочным прогнозом на ближайшие пять лет. Таким образом американские военные доказывают необходимость развертывания системы противоракетной обороны "Золотой купол".

Как сообщал OBOZ.UA, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп приказал создать в стране указанную систему противоракетной обороны, похожую на израильский "Железный купол", но с дополнительными функциональными возможностями. Соответствующий приказ Трамп дал еще в первую неделю на посту президента.

На основе анализа закупки необходимых материалов и деталей специалисты сделали вывод, что в РФ на 2025 год заказано производство 633 единицы крылатых ракет Х-101.

"Но по прогнозу американцев у РФ на 2035 год будет около 5000 дальнобойных крылатых ракет, что означает, что среднегодовой темп производства менее 500 единиц всех российских крылатых ракет", – отмечает Defense Express.

А также 1000 гиперзвуковых ракет и блоков различных типов. При этом у Китая сейчас количество такого вооружения вдвое больше, а в перспективе через 10 лет гиперзвуковой арсенал КНР будет состоять из 4000 против 1000 у РФ.

"На это также намекает прогноз разведки США по увеличению количества российских и китайских межконтинентальных ракет. К которым на уровне 2035 года в Вашингтоне добавляют иранские и северокорейские возможности иметь межконтинентальную баллистику, способную поразить США, с оценкой 60 у Ирана и 50 у КНДР", – пишет издание.

И несмотря на все бряцания Кремлем ядерным оружием и разговоры об увеличении его количества за 10 лет в РФ станет лишь на 50 МБР больше, до 400, включая системы FOBS - то есть ракеты, которые способны осуществить так называемую орбитальную бомбардировку.

"Несмотря на намерение вооружиться такими ракетами, усилия в течение 10 лет приведут к появлению у РФ менее 12 таких ракет. В то время, как Китай будет иметь 60. И это также указывает на оценку возможностей России. Как и то, что количество российских стратегических подводных ракетоносителей и количество ракет на них останется без изменений – 192. В то время, как Китай увеличит свой подводный ядерный компонент почти вдвое", – считают в Defense Express.

Напомним, что в США армия активно работает над совершенствованием системы противовоздушной и противоракетной обороны "Золотой купол", стремясь увеличить ее автономность с помощью искусственного интеллекта. Это должно позволить уменьшить количество персонала, необходимого для управления системой, и повысить эффективность ее работы.

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