Трамп не жалеет средств: Пентагон разрабатывает 'Золотой купол' против дальнобойных ракет - CNN

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп приказал создать в стране систему противоракетной обороны, похожую на израильский "Железный купол", но с дополнительными функциональными возможностями. Он считает создание такой системы одним из главных приоритетов в области безопасности страны.

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Хотя соответствующий приказ Трамп предоставил еще в первую неделю в должности президента, у системы нет даже какой-либо концепции, а есть только название – "Золотой купол". Однако финансирование создания и развития такой системы будет проводиться, даже несмотря на сокращение бюджета Минобороны США, сообщает CNN.

Известно, что Трамп поручил членам правительства включать расходы на создание и развитие системы в бюджеты 2026-2030 годов. Он согласился с оценкой специалистов, что развертывание такой системы будет стоить не менее 100 млрд долларов ежегодно.

При этом у Белого дома нет конкретного проекта, как будет выглядеть и функционировать система. Хотя название и похоже на израильский "Железный купол", система не может быть такой же. Специалисты даже из окружения Трампа понимают, что США не смогут эффективно скопировать израильский опыт. Это связано с размерами стран и сложностями в логистике.

Адмирал в отставке, бывший высокопоставленный чиновник Пентагона Марк Монтгомери объясняет: израильская система противоракетной обороны "Железный купол" лишь избирательно защищает населенные районы от угроз малой дальности. Причем система работает в стране размером с один штат Нью-Джерси.

"Израиль крошечный. Его можно на 100% закрыть таким куполом, как радары и комбинация мобильных и стационарных перехватчиков. Но как это сделать в Соединенных Штатах? Если это сделать только на границах и на береговой линии (т.е. по периметру страны), межконтинентальные баллистические ракеты будут входить в атмосферу сразу над Канзасом", – цитирует издание одного из неназванных специалистов.

Дополнительное требование Трампа к "Золотому куполу" – система должна иметь космическую компоненту, способную оградить все Соединенные Штаты от новейших баллистических и гиперзвуковых ракет. К примеру, космические перехватчики, способные сбить цель через несколько секунд после ее запуска.

На самом деле, эта идея не нова и не принадлежит Трампу – еще в 80-х президент Рейган любил рассказывать об американской космической системе ПРО. Хотя и такие разговоры действительно справляли нужный эффект, сама система оказалась настолько дорогой, что от нее отказались.

Как объясняют специалисты, такая система нуждается в работе сразу тысяч перехватчиков на низкой околоземной орбите, чтобы перехватить даже один запуск ракеты из Северной Кореи. Проблема состоит в том, что один перехватчик на орбите почти никогда не бывает в нужном месте в нужное время. И чтобы быстро перехватить запуск баллистической ракеты нужно экспоненциально больше перехватчиков.

В числах – для перехвата стремительного залпа десяти твердотопливных межконтинентальных баллистических ракет типа северокорейских Hwasong-18, понадобится группа из не менее 16 тысяч перехватчиков.

И даже если развернуть сотни тысяч таких перехватчиков на орбите, такая космическая система противоракетной обороны остается уязвимой к враждебным противоспутниковым атакам (из гораздо менее дорогих наземных систем).

Но наиболее неприятно, что реально работающий "Золотой купол" сломает доктрину ядерного сдерживания.

Как сообщал OBOZ.UA, на фоне возможных рисков, что США могут значительно сократить свое военное присутствие в Европе и свой вклад в ее коллективную безопасность, продолжается дискуссия по поводу средств ядерной защиты европейского континента. Ее началом можно считать заявления президента Франции Эммануэля Макрона, который активно стал поднимать этот вопрос.

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