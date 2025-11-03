'Расстилаю дорожку для всех': Трамп объяснил, почему Путина на Аляске встречали с красным ковром, и назвал себя 'президентом мира'

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп дал объяснение, почему во время его встречи с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске, главе Кремля расстелили красную дорожку. По его словам, такие жесты делаются для всех.

Об этом глава Белого дома заявил в интервью CBS News. Он также добавил, что никогда бы не допустил начала войны в Украине в 2022 году, если бы был президентом.

Что сказал американский лидер

На вопрос журналистки о красной дорожке для Путина, Трамп коротко ответил: "Ну я расстилаю красную дорожку для всех".

Вместе с тем, американский президент вновь вспомнил своего предшественника Джо Байдена и подчеркнул, что это его война.

"Эта война никогда бы не произошла, если бы я был президентом. Это была война Джо Байдена, не моя война. Я унаследовал эту глупую войну", – объяснил Трамп.

Он показал журналистке список из восьми международных конфликтов, которые, по его словам, он смог завершить после возвращения в должность, назвав себя президентом мира.

"Я думаю, я справился достаточно, хорошо. Я решил 8 из 9 войн. Вы знаете, как я их решил? Я сказал, если вы не прекратите драться, я введу тариф на обе ваши страны и вы не сможете вести бизнес с США", – подчеркнул американец.

На вопрос, почему это не работает с Путиным, Трамп ответил: "Я действовал с ним по-другому, потому что мы не ведем много бизнеса с Россией... Но он хочет войти, хочет торговать с нами и он хочет заработать много денег для РФ. И я думаю, что это замечательно".

Напомним, недавно Трамп заявил, что продолжает верить в то, что он способен убедить российского диктатора остановить войну против Украины. На этот раз на урегулирование агрессии РФ против Киева американский лидер отвел себе "несколько месяцев". Трамп предположил, что рычагом влияния на Путина является желание главы Кремля возобновить торговлю с США.

Как писал OBOZ.UA, ранее Дональд Трамп отреагировал на недавние испытания ядерной ракеты "Буревестник", состоявшиеся в России. Он посоветовал российскому диктатору сосредоточиться на завершении войны против Украины, а не проводить испытания ядерного оружия.

