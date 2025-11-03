'Это работает с Путиным': Трамп заявил, что войну в Украине можно урегулировать за несколько месяцев. Видео

Президент США Дональд Трамп продолжает верить, что способен убедить российского диктатора Владимира Путина остановить агрессивную войну против Украины. В этот раз на убеждение агрессора американский лидер отвел себе "несколько месяцев".

Рычагом воздействия на Путина, по мнению Трампа, является желание главы Кремля восстановить торговлю со США. Об этом президент США заявил в интервью в эфире телешоу 60 Minutes на канале CBS.

Трамп сделал новое заявление о возможности завершения войны в Украине

Спустя чуть менее года после инаугурации президент США расширил "временные рамки", в течение которых он якобы может завершить российско-украинскую войну – с 24 часов до "нескольких месяцев". Убедить Путина в необходимости прекратить агрессию Трамп рассчитывает, сыграв на его желании снова торговать со США.

"Я думаю, это работает с Путиным. Я поступил с ним немного иначе, потому что у нас не так много дел с Россией, если честно. Знаете, он не тот, кто много у нас покупает — из-за глупости, по сути. И, думаю, он хотел бы это изменить. Думаю, он хочет наладить отношения, хочет торговать с нами, хочет зарабатывать много денег для России — и я считаю, что это прекрасно. Вот это мне и нравится", - заявил президент США.

Сначала Трамп не очерчивал временные рамки для предполагаемых "договоренностей" с Кремлем. Сделал он это в ответ на вопрос интервьюера, поинтересовавшейся тем, удастся ли достигнуть их "за пару месяцев".

"Думаю, да, мы это сделаем. Думаю, он действительно хочет вести бизнес с США. Это сработало с Индией, сработало с Пакистаном, и сработало с шестьюдесятью процентами тех стран", – ответил Трамп.

