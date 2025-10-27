"Должен закончить войну вместо испытания ракет": Трамп поставил на место Путина на фоне угроз "Буревестником"

Российский диктатор Владимир Путин должен сосредоточиться на завершении войны против Украины. Вместо этого он предпочитает проводить испытания ракет.

Так президент США Дональд Трамп отреагировал на недавние испытания ядерной ракеты "Буревестник", которые состоялись в России. Его заявление цитируют СМИ.

Трамп поставил на место Путина

Американский президент отреагировал на испытания "уникальной" ракеты "Буревестник", которыми уже несколько дней подряд хвастается глава РФ. По мнению Трампа, российский диктатор занят совсем не тем, чем он должен был бы заниматься. Учитывая текущую ситуацию, в которой оказалась Россия, ядерные угрозы со стороны Кремля, с точки зрения Вашингтона, выглядят по меньшей мере странно.

"Я не думаю, что Путин должен так говорить. Он должен закончить войну, которая должна была длиться неделю, а теперь длится уже четвертый год, вот что он должен делать вместо испытаний ракет", – заявил Трамп.

Также президент США не удержался от напоминания о том, что Россия – не единственная страна в мире, имеющая ядерное оружие. Поэтому прежде чем угрожать ядеркой, в Кремле должны были бы задуматься о том, что ответ может быть ближе, чем им бы хотелось.

"Они знают, что у нас есть атомная подводная лодка – лучшая в мире – прямо у их берегов. Так что нам не нужно, чтобы ракета летала на 8 000 миль (12874.75 км. – Ред.). Они не играют с нами в игры, и мы тоже не играем с ними. Мы постоянно проводим ракетные испытания, но, как я уже сказал, у нас есть ядерная подлодка – нам не нужно стрелять на такие расстояния", – сказал Трамп.

О размещении двух атомных подводных лодок "в соответствующих районах" неподалеку от РФ президент США заявил еще 1 августа этого года. Он добавил, что отдал соответствующий приказ в ответ на ядерные угрозы, озвученные первым заместителем секретаря Совбеза РФ Дмитрием Медведевым: тогда Белый дом наконец обратил внимание на постоянные призывы "стереть в ядерный пепел" весь мир, которые экс-президент России регулярно транслирует в своих соцсетях.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях Путин похвастался испытаниями ядерной крылатой ракеты "Буревестник". Диктатор настолько стремился создать впечатление "грозной силы", которой якобы обладает РФ, что к привычным басням об оружии, которое "не имеет аналогов" в мире и рассказам о высочайшей "боеспособности" российской армии добавил откровенный бред в виде утверждения, что "Буревестник" является ракетой с "неограниченной дальностью", а его технические характеристики якобы позволяют применять эту ракету "с гарантированной точностью по высокозащищенным объектам на любом расстоянии".

Во время испытаний "Буревестник" якобы преодолел расстояние в 14 тыс. км. Поэтому, по словам российского диктатора, "решающие испытания" ракеты с ядерной энергетической установкой" можно считать завершенными, а в вооруженных силах РФ стартует "подготовка инфраструктуры для ее размещения".

