"Рассчитываем на прогресс": Умеров - об очередном раунде переговоров в США

Серкретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров прокомментировал ожидания от нового раунда переговоров в США. Украинская делегация до сих пор находится в Майами.

Видео дня

Об этом он сообщил в своем Telegram. Вместе с ним в Штатах находится начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов.

"Третий день работы в Соединенных Штатах. Сегодня вместе с генерал-лейтенантом Андреем Гнатовым будем иметь еще одну встречу с американской стороной. Работаем конструктивно и предметно. Рассчитываем на дальнейший прогресс и практический результат", – написал он.

Мирные переговоры в Майами – последняя информация

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новые консультации украинской делегации с представителями Европейского Союза. По словам главы государства, консультации в более широком кругу с европейскими партнерами нужно провести после переговоров в Майами.

Ранее глава государства заявил, что самые тяжелые вопросы возможных мирных переговоров не изменились и остаются ключевыми. Украина уже передала свои предложения Соединенным Штатам Америки и ожидает результатов их консультаций с Россией.

Как сообщал OBOZ.UA, в ходе обсуждений США предложили Украине гарантии безопасности, аналогичные предусмотренным пятой статьей НАТО. По словам Зеленского, в случае предоставления таких гарантий страна будет готова отказаться от членства в НАТО.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!