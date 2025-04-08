Ракетный удар по Кривому Рогу стал самым смертоносным для детей с начала войны, – верховный комиссар ООН

Заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Том Флетчер назвал российский удар по Кривому Рогу самым смертоносным для детей за три года полномасштабной войны. В результате ракетной атаки погибли девять несовершеннолетних.

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Об этом Флетчер заявил во время заседания Совета Безопасности ООН во вторник, 8 апреля. По его словам, Россия продолжает атаки против гражданского населения Украины.

"Управление Верховного комиссара по правам человека в Украине, подтвердившее много жертв, сообщило, что это был самый смертоносный удар, нанесший ущерб детям, от февраля 2022 года", – подчеркнул заместитель генсека ООН.

В последние недели Россия осуществляет атаки БПЛА, которые вызывают жертвы среди мирных украинцев, а также продолжает поражение жилых домов, детских площадок и школ. Флетчер привел данные украинской стороны, что только на прошлой неделе в прифронтовых регионах погибли более 90 гражданских лиц.

По словам заместителя генсека ООН, УВКПЧ официально подтвердило убийство минимум 12 910 мирных жителей, в том числе 682 детей, а также ранения почти 30 700 человек по всей Украине с 24 февраля 2022 по 31 марта 2025 года. Однако он не исключает, что реальные потери могут быть значительно больше.

Также война заставила 3,7 млн украинцев покинуть свои дома и получить статус ВПЛ, и сейчас продолжаются новые волны эвакуации на северо-востоке Украины. Также в мире статус беженцев получили около 7 млн граждан Украины, в основном в Европе.

Флетчер подчеркнул, что 13 миллионам людей по всей территории Украины, прежде всего, дети, женщины, пенсионеры и люди с инвалидностью, нужна гуманитарная помощь.

Кроме этого, за январь-февраль 2025 290 гуманитарных организаций и национальных неправительственных организаций помогли получить жизненно необходимую помощь 1,7 млн людям. Однако, по словам Флетчера, этого мало.

"Благодаря щедрости доноров было обеспечено 17% из $2,6 миллиарда, необходимых для гуманитарных нужд Украины и плана реагирования на 2025 год", – сказал он.

Флетчер объяснил, что ресурсы достаточно ограничены, поэтому приходится сосредотачивать их только на четырех стратегических неотложных приоритетах, а именно:

поддержка прифронтовых общин,

реагирование на чрезвычайные ситуации,

содействие эвакуации,

помощь перемещенным лицам.

Представитель ООН отметил важность увеличения финансовой помощи для того, чтобы гуманитарные операции могли продолжать работать для нуждающихся в этом.

Мирные жители продолжают страдать, подчеркнул Флетчер. При этом гуманитарный кризис с каждым днем становится все глубже. Он призвал Совбез ООН приложить усилия, чтобы нынешняя эпоха усиления войн и противостояния не запомнилась как эпоха безнаказанности и жестокого безразличия.

Как сообщал OBOZ.UA, 7 апреля Украина инициировала срочное заседание Совета Безопасности ООН и специальное заседание Постоянного совета ОБСЕ, чтобы привлечь внимание к российским преступлениям. Одним из первых аргументов для этого стал циничный обстрел Кривого Рога российскими террористами, в результате которого погибли 20 человек, среди них девять детей.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя сделал ряд циничных заявлений на этом заседании. Он обвинил Украину в гибели мирных жителей в Кривом Роге и нарушении перемирия. Россиянин возложил ответственность за трагедию на украинские власти, а не на Россию.

В ходе специального заседания Постоянного совета ОБСЕ украинский представитель заявил, что Россия сознательно атаковала мирный жилой район Кривого Рога баллистической ракетой "Искандер" с кассетным боеприпасом, а не фугасными, как заявили в России. Факты с места происшествия свидетельствуют, что это был очередной акт террора против гражданского населения Украины.

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