Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ООН обвинил Украину в гибели мирных жителей в Кривом Роге и нарушении перемирия. Он заявил, что ответственность за трагедию якобы лежит на украинских властях, а не на России.

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Ряд циничных заявлений Небензя сделал на срочном заседании Совета Безопасности ООН, инициированном Украиной после баллистического удара по Кривому Рогу 4 апреля. По его словам, это была "легитимная военная операция" по "месту проведения мероприятия с участием западных инструкторов".

Российский представитель повторил слова Минобороны России о "достижении целей во время этой атаки", что якобы подтверждено средствами конкретного контроля и пользователями в социальных сетях. Он утверждает, что в результате удара погибли до 85 военных и офицеров из других стран, а также были уничтожены около 20 единиц автомобильной техники. Операция, по мнению Москвы, была "высокоточной" и нацелена исключительно на военные цели.

"Выполненная операция нанесла точные повреждения натовским инструкторам, отправленным в Украину", – прокомментировал Небензя последствия атаки на Кривой Рог. Он добавил, что Россия якобы неоднократно предупреждала о том, что "накопление военнослужащих и направивших в Украину западных инструкторов является законной целью для Российской Федерации".

Небензя заявил, что гибель мирных жителей повлекла не российская ракета, а якобы "непрофессиональные действия ПВО Украины", потому что массовые жертвы повлек не удар РФ, а "выпущенная на перехват украинская ракета". По его словам, на это якобы указывают "характеристики элементов ракеты, найденных на территории рядом с рестораном".

Российский представитель продолжал подыгрывать нарративам Кремля о "киевском режиме", нарушении режима прекращения огня именно Украиной и пренебрежении безопасностью своих граждан. Он также обвинил Украину в попытке подать атаку в качестве удара по гражданской инфраструктуре, а не по военной цели.

"Организация военных переговоров рядом с насыщенной жилой застройкой говорит о том, что правительство не беспокоится о безопасности гражданского населения", - отметил россиянин, несмотря на предварительные подтвержденные данные, что в ресторане, о котором заявляет РФ, проводился бьюти-форум, а никаких военных там вообще не было.

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