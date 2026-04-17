Звезда сериала 'Друзья' загремела в больницу при загадочных обстоятельствах на фоне борьбы с неизлечимой болезнью

Американская актриса Кристина Эпплгейт, известная широкой аудитории по роли Эми Грин в культовом ситкоме "Друзья", находится в одной из больниц Лос-Анджелеса. Знаменитость, которая длительное время борется с неизлечимой болезнью – рассеянным склерозом, госпитализировали еще в конце марта, однако информацию держали в тайне.

Об этом сообщил таблоид TMZ, ссылаясь на осведомленные источники. Точная причина госпитализации артистки пока не разглашается, а ее представители воздерживаются от подробностей.

"Я не имею никаких комментариев относительно того, находится ли она в больнице или какая медицинская помощь ей оказывается. Она имеет длинную историю сложных заболеваний, о которых, откровенно рассказывала в своих мемуарах и подкасте", – сказал представитель звезды "Друзей".

В прошлом месяце Кристина Эпплгейт издала книгу You with the Sad Eyes: A Memoir, где описала негативное влияние болезни на организм. Она написала: "Когда я просыпаюсь, то часто не могу разогнуть руку настолько, чтобы достать чашку с водой у кровати или отсоединить телефон от зарядного устройства". Кроме того, как поделилась актриса, недуг делает ее уязвимой к инфекциям, поэтому она должна регулярно обращаться в отделение неотложной помощи.

Рассеянный склероз врачи обнаружили у Кристины Эпплгейт в 2021 году. Неизлечимая болезнь ослабила организм знаменитости, поэтому определенный период после установления диагноза она выходила в свет, опираясь на палку. Уже в 2023 году Эпплгейт объявила о завершении актерской карьеры.

Рассеянный склероз – это неизлечимое аутоиммунное заболевание центральной нервной системы, которое проявляется неврологической симптоматикой: расстройствами зрения и слуха, патологией двигательной активности, нарушением функции тазовых органов и тому подобное. Несмотря на распространенные стереотипы, болезнь не имеет никакого отношения к интеллектуальным способностям человека.

Как рассказывала основательница пациентской организации "Украинское сообщество людей с рассеянным склерозом "UCMS" Екатерина Мисюра, современная наука до сих пор не знает, что запускает развитие болезни. На уровне дискуссий специалисты предполагают, что "триггерами" могут быть сильный стресс, хронические неизлечимые заболевания, вирус Эпштейн-Барра или дефицит витамина D.

