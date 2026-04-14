'Он не тренер': легенда 'Динамо' поставил жирный крест на кандидате вместо Реброва в сборной Украины

Главный тренер житомирского "Полесья" Руслан Ротань на сегодняшний день не готов к работе в национальной сборной Украины. При это сменить Сергея Реброва на этом посту после невыхода "желто-синих" на чемпионат мира-2026 способен только легендарный Мирон Маркевич.

Видео дня

Такое мнение в интервью подкасту "Футбольный диван" выразил бывший тренер киевского "Динамо" и главной сборной страны Йожеф Сабо. По его словам, Ротань своей работой в "Александрии" показал, что пока набирается опыта в тренерской работе, поэтому его возможное назначение в сборную выглядит преждевременно.

"Сейчас хотят Ротаня в сборную взять. Но он еще не тренер. Он был в "Александрии", где набрали игроков. И что дальше? Кто нужен сборной? Я давал Маркевича. А больше нет никого. Не знаю. Маркевичу 75 лет. Тренером быть очень непросто. Я, когда был тренером, держал себя за одно место, чтобы не дай бог не обидеть какого-то игрока. Потому что потом это переходит на коллектив", – сказал Сабо.

Накануне журналист Игорь Цыганык поделился информацией о том, что Ребров не будет продлевать контракт с Украинской ассоциацией футбола.

Напомним, что Маркевич возглавлял главную команду страны в 2010 году. Он успел вывести "сине-желтых" на четыре товарищеских матча, в которых одержал три победы и одну ничью, однако покинул свой пост из-за конфликта руководства харьковского "Металлиста" и национальной федерации.

Последним местом работы знаменитого специалиста были львовские "Карпаты", которые он тренировал в сезоне 2023/24. Однако это был его единственный активный год за последние 10 лет.

Как сообщал OBOZ.UA, Сергей Ребров попал под жесткую критику после того, как отказался подавать в отставку с поста главного тренера сборной Украины после невыхода "сине-желтых" на ЧМ-2026.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!