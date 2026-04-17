'Будет гарантировать защиту на десятилетия': Зеленский рассказал о подготовке к производству систем ПВО в Украине. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина активизирует переговоры с международными партнерами по локализации производства систем противовоздушной обороны и получения соответствующих лицензий. Это происходит на фоне глобальной нестабильности и рисков для поставок вооружения.

В частности из-за ситуации на Ближнем Востоке. Об этом президент сообщил в Telegram-канале.

Сейчас Украина ежедневно работает с партнерами на политическом и военном уровнях, сосредотачиваясь прежде всего на усилении противовоздушной обороны. Так что ключевым приоритетом является получение систем, способных перехватывать баллистические ракеты.

Отдельное внимание уделяется созданию условий для совместного производства ПВО – как самих систем, так и ракет к ним.

"Мы ищем антибаллистику. Самое главное, движемся к таким условиям, когда сможем в Украине и вместе с партнерами производить противовоздушную оборону – все необходимые форматы ПВО – системы, ракеты и тому подобное. Это серьезная стратегическая задача для Украины – реальная задача, которая будет гарантировать защиту на десятилетия. Среди гарантий безопасности, которые рассматриваем для Украины, – пакеты оружия, возможность производить необходимое оружие, а, следовательно, лицензии на это и промышленная база, – это ключевые вещи", – подчеркнул президент.

На этой неделе состоялись визиты и переговоры с представителями Германии, Норвегии, Италии, Нидерландов и Швеции. Основной темой стало укрепление обороноспособности Украины в весенне-летний период, чтобы не допустить ослабления позиций на фоне возможного роста цен на нефть и глобальной нестабильности.

